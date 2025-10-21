Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων: Η ροή τροφίμων στη Γάζα εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τους στόχους

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προμήθειες προς τη Γάζα αυξάνονται μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ κάτω από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων, επειδή μόνο δύο σημεία διέλευσης είναι ανοιχτά και κανένα προς το βόρειο τμήμα του θύλακα που έχει πληγεί από τον λιμό.

Περίπου 750 μετρικοί τόνοι τροφίμων εισέρχονται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας καθημερινά, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), αλλά αυτό το ποσό εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από την κλίμακα των αναγκών μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

«Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την κλιμάκωση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε σημείο διέλευσης των συνόρων αυτή τη στιγμή», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP, Αμπίρ Ετέφα, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Δεν είναι όλα τα περάσματα ανοικτά

Είπε ότι μόνο δύο από τα υπό ισραηλινό έλεγχο περάσματα στη Γάζα ήταν λειτουργικά – το Κερέμ Σαλόμ στο νότο και το Κισουφίμ στο κέντρο.

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την αποστολή «πλήρους βοήθειας» στη Γάζα. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και πρόσθετων περασμάτων σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίς να τα κατονομάσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, με το άνοιγμα του να εξαρτάται από την παράδοση των σορών των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά, Ρικάρντο Πίρες, δήλωσε την Τρίτη ότι η ανθρωπιστική ανταπόκριση εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από την απαιτούμενη κλίμακα και ζήτησε να ανοίξουν ξανά όλα τα σημεία εισόδου.

Ορισμένες προμήθειες τροφίμων για παιδιά και εγκύους έχουν φτάσει στο βορρά μέσω του νότου, δήλωσε ο Ετέφα, αλλά πολύ κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο.

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον δρόμο σε όλο το μήκος της Γάζα

«Δεν είχαμε μεγάλης κλίμακας νηοπομπές στην πόλη της Γάζας ή στα βόρεια της Γάζας», είπε, προσθέτοντας ότι το WFP δεν είχε λάβει άδεια να χρησιμοποιήσει τον κύριο δρόμο Salah al-Din βορρά-νότου.

Τα τρόφιμα που έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής είναι αρκετά για να θρέψουν περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους για δύο εβδομάδες, είπε.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας αποθήκευαν τα τρόφιμα που λαμβάνουν επειδή φοβούνται ότι τα εφόδια μπορεί να στερέψουν ξανά.

«Τρώνε ένα μέρος από αυτά και δελτιώνουν και κρατούν μερικά από τα εφόδια για έκτακτη ανάγκη, επειδή δεν είναι πολύ σίγουροι για το πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία και τι θα συμβεί στη συνέχεια», είπε.

Πηγή: Reuters