Φυλάκιση Σαρκοζί: Ως «εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών», ο Μακρόν δεν σχολιάζει

Κόσμος

«Από εκεί που βρίσκομαι, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να σχολιάσω ή να επικρίνω τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας»

Η συζήτηση επί του θέματος της προσωρινής φυλάκισης, δηλαδή πριν τελεσιδικήσει μια υπόθεση, «είναι θεμιτή και νόμιμη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά θα πρέπει να διεξάγεται ανεξάρτητα από ειδικές περιπτώσεις» απάντησε σε σχετική ερώτηση ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αναφορικά με τη φυλάκιση του πρώην προέδρου της χώρας Νικολά Σαρκοζί, ενώ εκκρεμεί η έφεσή του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι ένας πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ταυτόχρονα ο εγγυητής της καλής λειτουργίας των θεσμών της χώρας.

Ως εκ τούτου, συνέχισε ο Μακρόν, «δεν πρόκειται να προβώ σε οποιοδήποτε σχόλιο», σημειώνοντας εντούτοις ότι είναι φυσιολογικό η εικόνα της φυλάκισης ενός πρώην προέδρου της Δημοκρατίας να προκαλεί πάσης φύσεως σχόλια και παρατηρήσεις.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα, τον σεβασμό που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συνάντησε χθες τον Νικολά Σαρκοζί στο Ελιζέ, μια ημέρα πριν τη φυλάκισή του.

