Γαλλία: Δεν αποκλείει ο Μακρόν δημοψήφισμα για τις συντάξεις

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι ένα δημοψήφισμα για την επίλυση της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος παραμένει μια πιθανότητα.

Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία το 2023, με χρήση του άρθρου 49.3, ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και έτσι να επιβιώσει από τις προτάσεις μομφής.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων, ο νέο νομοσχέδιο ορίζει την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 από τα 62 έτη.

Η ψήφισή του είχε επιφέρει καταστάσεις «Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία, με εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους.

Με πληροφορίες από Reuters