Ρωσία: Οι όροι μας για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι όροι της για την ειρήνη στην Ουκρανία παρέμειναν αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι δεν ήταν σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντησή τους.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και έχει δηλώσει ότι η εύρεση ειρήνης ήταν πιο δύσκολη από την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ή τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Αφού επικοινώνησε με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων. Η Μόσχα δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Λαβρόφ: Καμία αλλαγή στη θέση της Ρωσίας

Ο Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξεπλάγη από ένα «αδίστακτο» ρεπορτάζ του CNN, το οποίο ανέφερε ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ είχε αναβληθεί προς το παρόν και ότι ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ένιωθαν ότι η Ρωσία εξακολουθούσε να διατηρεί μια «μαξιμαλιστική στάση».

«Θέλω να επιβεβαιώσω επίσημα: Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της σε σύγκριση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι είχε πει ακριβώς αυτό στον Ρούμπιο.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ο τόπος και ο χρόνος της επόμενης συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν ήταν λιγότερο σημαντικά από την ουσία της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία. «Ακούστε, έχουμε μια συμφωνία με τους προέδρους, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες».

Οι αιτίες του πολέμου και οι όροι τερματισμού του

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι βαθύτερες αιτίες του πολέμου έπρεπε να αντιμετωπιστούν, διαφορετικά δεν θα υπήρχε διαρκής ειρήνη όπως αυτή που επιδίωκε ο Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, επί 21 και πλέον χρόνια στην εξουσία, απέρριψε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις να σταματήσει απλώς ο πόλεμος χωρίς καμία βαθύτερη κατανόηση του πώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι βαθύτερες αιτίες.

Οι όροι του Κρεμλίνου για μακροχρόνια ειρήνη περιελάμβαναν την παραμονή της Ουκρανίας χωρίς πυρηνικά όπλα και χωρίς δεσμούς – μη ένταξη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ – καθώς και προστασία για τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία.

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου είναι η απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να δεσμευτούν γραπτώς να σταματήσουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Το ΝΑΤΟ λέει ότι εξαρτάται από τις επιμέρους χώρες εάν θέλουν να ενταχθούν στη συμμαχία.

Ο Πούτιν, ο οποίος διέταξε την είσοδο ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μετά από οκτώ χρόνια μαχών στα ανατολικά της χώρας μεταξύ αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμος να μιλήσει για ειρήνη.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της επιμένουν εδώ και καιρό σε άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στις τρέχουσες γραμμές μάχης πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, μια στάση που ο Τραμπ υιοθέτησε δημόσια την περασμένη Παρασκευή μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη ως μία από τις αρκετές προϋποθέσεις που έχει θέσει για την κατάπαυση του πυρός.

