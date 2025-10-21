Κρεμλίνο: Δεν γνωρίζουμε πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε το Κρεμλίνο προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ημερομηνίες από καμία από τις δύο πλευρές.

«Εχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: «Οχι, δεν γνωρίζουμε».

Σημειωτέον ότι το CNN, επικαλούμενο, μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει επί του παρόντος «παγώσει».

Το αμερικανικό δίκτυο επικαλείται πηγή, σύμφωνα με την οποία Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να συνεχίσουν τις τηλεφωνικές επαφές, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αναβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί ημερομηνία.