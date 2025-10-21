Nobody’s Girl: Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ – Σοκαριστικές λεπτομέρειες για Έπσταϊν και Πρίγκιπα Άντριου

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, της γυναίκας που κατηγορούσε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως είναι σοκαριστικές καθώς η ίδια περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια τις φρικτές εμπειρίες που υπέστη από ισχυρούς άνδρες (πέραν του Πρίγκιπα Άντριου) και από τον Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτοντας τη βία, τον βιασμό και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή της, την οποία η ίδια αφαίρεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται των τίτλων του μετά από χρόνια που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του βιβλίου έχει προδημοσιευτεί φέρνοντας εκ νέου σε δύσκολη θέση τον 65χρονο Άντριου, ο οποίος διαψεύδει εξαρχής τους ισχυρισμούς της Τζιουφρέ.

«Κορίτσι Κανενός»

Ο Άντριου δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Την ίδια χρονιά ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Κορίτσι Κανενός» (Nobody’s Girl) περιέχει νέες κατηγορίες εναντίον του Άντριου.

Η Τζιουφρέ έγραψε ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπσταϊν και του κύκλου του και περιγράφει τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές που είχε με τον Άντριου στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν .

Στο βιβλίο υποστηρίζεται επίσης ότι ο Άντριου είχε μαντέψει σωστά την ηλικία της (17 ετών) όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Ο «Πρωθυπουργός»

Στα απομνημονεύματα η Τζιουφρέ περιφράφει λεπτομερώς πώς ένας «γνωστός» πρωθυπουργός την ξυλοκόπησε βάναυσα και τη βίασε πολλές φορές, ενώ εκείνη «ικέτευε τον Έπσταϊν» να μην της τον ξαναστείλει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σε ένα απόσπασμα των απομνημονευμάτων της, η Τζιουφρέ θυμήθηκε πώς παρακάλεσε τον Έπσταϊν μετά την επίθεση του πρωθυπουργού, χωρίς καμία αντίδραση.

Ο Έπσταϊν έστειλε την Τζιουφρέ να δει ξανά τον Πρωθυπουργό λίγο αργότερα. Αν και η εμπειρία ήταν κάπως λιγότερο βίαιη, η Τζιουφρέ τη χαρακτήρισε ως σημείο καμπής, γράφοντας: «Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα».

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ