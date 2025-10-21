Ιαπωνία: Μόλις δύο γυναίκες διόρισε υπουργούς η νέα πρωθυπουργός – Ποια αναλαμβάνει το υπ. Οικονομικών

Μόλις δύο γυναίκες υπουργούς διόρισε στην κυβέρνησή της η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα, αν και η ίδια είχε υποσχεθεί να τηρήσει μια ισορροπία «α λα σκανδιναβικά» μεταξύ των δύο φύλων.

Η Σανάε Τακαΐτσι, θαυμάστρια της εκλιπούσης πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η ισορροπία ανδρών-γυναικών στους κόλπους της κυβέρνησής της και της εκτελεστικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματός της «θα είναι συγκρίσιμη με αυτή των σκανδιναβικών χωρών».

Η Σατσούκι Καταγιάμα πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας

Οι δύο γυναίκες που εντάσσονται στην κυβερνητική ομάδα είναι η Σατσούκι Καταγιάμα, η οποία θα είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, και η Κίμι Ονόντα, η οποία διορίσθηκε υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας.

Στο υπουργείο Άμυνας ο συνυποψήφιός της για την προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος

Μεταξύ των άλλων διορισμών, ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, αποτυχών αντίπαλος της Τακαΐτσι στην κούρσα για την προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), διορίσθηκε υπουργός Άμυνας.

Ο Τοσιμίτσου Μοντέγκι, ο οποίος είχε εργασθεί για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη θητεία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών υποθέσεων.

Η Ιαπωνία κατατάσσεται 118η μεταξύ 148 χωρών στην έκθεση για το 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων, ενώ μόνο το 15% των μελών της κάτω βουλής του ιαπωνικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις της ταξινόμησης.

Η 64χρονη πρωθυπουργός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό στα προβλήματα υγείας των γυναικών και είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία της εμμηνόπαυσης. Ωστόσο οι θέσεις της περί ισότητας ανδρών και γυναικών τοποθετούν την Τακαΐτσι στα δεξιά ενός ήδη συντηρητικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος: αντιτάσσεται έτσι στην αναθεώρηση του νόμου που υποχρεώνει τα παντρεμένα ζευγάρια να φέρουν το ίδιο επώνυμο και υποστηρίζει τον περιορισμό της αυτοκρατορικής διαδοχής στους άνδρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP