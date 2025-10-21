Δνείπερος ποταμός: Η υδάτινη παγίδα θανάτου για τους Ρώσους στην Ουκρανία (βίντεο)

Ο Δνείπερος ποταμός έχει εξελιχθεί σε πραγματική παγίδα θανάτου, όπου εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί και να λιμοκτονούν σε μια ομάδα νησιών νότια της Χερσώνας.

«Η περιοχή είναι μια ζώνη θανάτου για τη Ρωσία», σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Ολεξάντρ Ζαβτόνοφ του 30ου Σώματος Πεζοναυτών της Ουκρανίας που μίλησε στην Telegraph. «Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς».

Τα νησιά βρίσκονται στο απέραντο δέλτα του Δνείπερου, έναν λαβύρινθο από βάλτους καλυμμένους με καλάμια και στενά υδάτινα μονοπάτια που σχηματίζουν ένα φυσικό ανάχωμα νότια της Χερσώνας.

Από τότε που οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τη πόλη τον Νοέμβριο του 2022, ο ποταμός έχει γίνει de facto η γραμμή του μετώπου.

Warriors of the 1st Battalion of the 40th Coastal Defense Brigade chased down an enemy boat and smashed it to pieces — and the “Orion” UAV unit secured the result Fb|Ig|Tg|Yb:@40obrbo#uamarines #Kherson pic.twitter.com/U4XdTTsKj0 — 40th Coastal Defense Brigade (@40obrbo) September 19, 2025



Οι συνεχείς πτήσεις drones, οι συγκρούσεις του πυροβολικού και οι νυχτερινές επιδρομές έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία μαχών του πολέμου, όπου οι προελάσεις μετρώνται σε μερικά μέτρα και η επιβίωση εξαρτάται από την τύχη, τον συγχρονισμό και τη διαθεσιμότητα κρυψώνας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, 5.100 Ρώσοι έχουν χάσει την ζωή τους φέτος στο δέλτα του ποταμού από τον Ιανουάριο. Κάποιες αναφορές μάλιστα κάνουν λόγο για στρατιώτες που πέθαναν από την πείνα.

Βιντεοληπτικό υλικό από τον ποταμό έχει καταγράψει βάρκες, συχνά αυτοσχέδιες, να επιχειρούν να βγουν από τις πυκνά βαλτώδεις περιοχές, ενώ στρατιώτες που φέρουν καμουφλάζ καθώς προσπαθούν να φύγουν. Σε πολλές περιπτώσεις, εξοντώνονται όμως από τα ουκρανικά drones που παρακολουθούν την περιοχή.

“They thought they scored a victory — instead, they lost their boat crew to our drone ” Fb|Ig|Tg|Yb:@40obrbo#uamarines #Kherson pic.twitter.com/VrATCApzp9 — 40th Coastal Defense Brigade (@40obrbo) October 4, 2025



«Οι εχθρικές προελάσεις πραγματοποιούνται από μικρές ομάδες που φέρουν καμουφλάζ – μια τακτική που δεν είχε παρατηρηθεί στην αρχή του πολέμου», εξήγησε η Οξάνα Κούζαν από το ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας.

«Οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που παραμένουν στα νησιά στο δέλτα του Δνείπερου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα τρόφιμα, τα πυρομαχικά και το αναγκαίο rotation των στρατιωτών».

Σε τακτικό επίπεδο, τα νησιά προσφέρουν σε μικρές ομάδες την ευκαιρία να συλλέξουν πληροφορίες ή να δημιουργήσουν ασύρματα δίκτυα που αυξάνουν την επιχειρησιακή εμβέλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Συμπαγείς, καλά κρυμμένες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νησιά για αποστολές αναγνώρισης ή για προωθημένες θέσεις παρατήρησης.

Ο έλεγχος του νερού δίνει στους στρατιώτες τον έλεγχο στις διαβάσεις του ποταμού, στις κινήσεις των μικρών σκαφών και στις πιθανές διαδρομές ανεφοδιασμού του εχθρού.

Αλλά τα νησιά είναι πεδινά και περιβάλλονται από ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που αφήνει τα στρατεύματα ορατά και εκτεθειμένα από αέρος ή από την απέναντι πλευρά του ποταμού.

«Είναι μια μεγάλη υδάτινη περιοχή. Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτεί κανείς στα νησιά, και το έδαφος είναι ως επί το πλείστον βαλτώδες, και οι μονάδες που θα περάσουν από αυτά θα είναι πολύ ευάλωτες», εξήγησε ο συνταγματάρχης Ζαβτόνοφ.

Operators of the 1st Battalion’s UAV unit spotted enemy boats carrying a landing party, tracked the target, and delivered a precise strike.

Those who didn’t drown — burned. Fb|Ig|Tg|Yb:@40obrbo#uamarines #Kherson pic.twitter.com/mx5CRYlpd1 — 40th Coastal Defense Brigade (@40obrbo) October 15, 2025



Αυτές οι συνθήκες καθιστούν τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή των στρατευμάτων στην περιοχή εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για τη Ρωσία, όπως τόνισε στην Telegraph ο αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος για τη Ρωσία του Foundation for Defense of Democracies, Τζον Χάρντι.

«Γενικά, σε αυτό το στάδιο του πολέμου, η μετακίνηση από και προς τις θέσεις είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, επομένως οι εναλλαγές γίνονται σπάνια», πρόσθεσε.

Στα νησιά είναι γνωστό ότι επιχειρούν ορισμένες μονάδες της 98ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, που αναπτύσσονται από την κατεύθυνση του Κραματόρσκ. Θεωρείται επίσης ότι Ρώσοι πεζοναύτες από την 61η Ξεχωριστή Ταξιαρχία αποβιβάστηκαν στα νησιά τον Απρίλιο και παρέμειναν σκόπιμα στις θέσεις τους για αρκετούς μήνες.

Στις 15 Οκτωβρίου, οι Ρώσοι προσπάθησαν να αποβιβάσουν τα στρατεύματά τους για να εναλλάξουν τις δυνάμεις που σταθμεύουν στα νησιά Κρούχλουι, Μάλι, Μπιλογκρούντι και Ολεξιγίβσκι, να οργανώσουν την υλικοτεχνική υποστήριξη και να δημιουργήσουν παρατηρητήρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Αλλά η προσπάθεια ήταν σκέτη αποτυχία. «Οι Ουκρανοί υπερασπιστές διατηρούν τις θέσεις που έχουν καταλάβει και δεν επιτρέπουν απώλειες ή διεισδύσεις», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζαβτόνοφ.

«Ο εχθρός προσπαθεί να επιχειρήσει σε μικρές ομάδες πεζικού, υπολογίζοντας στην επίδραση του αιφνιδιασμού. Αυτό διευκολύνεται από τη βροχή, την ομίχλη και τον ισχυρό άνεμο, γεγονός που περιπλέκει το έργο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και από τις δύο πλευρές», ανέφερε επίσης ο Ζαβτόνοφ. «Αλλά εμείς παρακολουθούμε πάντα».