Logo Image

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την πρόταση Τραμπ να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου

Κόσμος

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την πρόταση Τραμπ να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου

REUTERS/Sofiia Gatilova

Υπογράφει και ο Ζελένσκι - Τι αναφέρει η κοινή δήλωση

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση εκφράζοντας στήριξή τους προς τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή τους οι ηγέτες ουσιαστικά στηρίζουν την τελευταία πρόταση του Αμερικανού προέδρου να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουν τη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο της. Ο Τραμπ κάλεσε και τις δύο πλευρές να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ τη Δευτέρα αμφισβήτησε την ικανότητα της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο.

Υπογράφει και ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την πρόταση του Τραμπ και συμπεριλαμβάνεται στους ηγέτες που υπογράφουν την δήλωση. Ανάμεσα στους ηγέτες που υπογράφουν επίσης τη δήλωση είναι ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Θανατηφόρο τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα

Θανατηφόρο τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην δήλωση. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Διαβάστε ακόμα:

→ Αναβλήθηκε το ραντεβού Ρούμπιο και Λαβρόφ – Πάει πίσω η σύνοδος Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη;

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube