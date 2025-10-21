Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την πρόταση Τραμπ να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση εκφράζοντας στήριξή τους προς τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή τους οι ηγέτες ουσιαστικά στηρίζουν την τελευταία πρόταση του Αμερικανού προέδρου να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουν τη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο της. Ο Τραμπ κάλεσε και τις δύο πλευρές να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ τη Δευτέρα αμφισβήτησε την ικανότητα της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο.

Υπογράφει και ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την πρόταση του Τραμπ και συμπεριλαμβάνεται στους ηγέτες που υπογράφουν την δήλωση. Ανάμεσα στους ηγέτες που υπογράφουν επίσης τη δήλωση είναι ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην δήλωση. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

