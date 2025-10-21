Αναβλήθηκε το ραντεβού Ρούμπιο και Λαβρόφ – Πάει πίσω η σύνοδος Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη;

Η συνάντηση μεταξύ των βασικών συμβούλων εξωτερικών υποθέσεων των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, έχει αναβληθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, αναφέρει το CNN επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος.

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ θεωρείται προπαρασκευαστική πριν από την συνάντηση των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη, που συμφωνήθηκε σε πρόσφατη μεταξύ τους επικοινωνία.

Οι Λαβρόφ και Ρούμπιο συνομίλησαν τηλεφωνικά την Δευτέρα, ενώ εντός της εβδομάδας επρόκειτο να έχουν συνάντηση, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό για τη σύνοδο Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, η συνάντηση του Ρούμπιο και με τον Ρώσο ομόλογό του έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν ήταν αμέσως σαφές ο λόγος της αναβολής, αν και μία από τις πηγές του πρακτορείου ανέφερε ότι οι Ρούμπιο και Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν είναι σαφές αν θα επηρέασει γενικότερα το χρονοδιάγραμμα της συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι Μόσχα αντέδρασε σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ. «Είναι πρόωρο να μιλήσει κάποιος για το χρονοδιάγραμμα πιθανής συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», φέρεται να δήλωσε.

Η τηλεφωνική επικοινωνία

Οι Ρούμπιο και Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά τη συνομιλία των προέδρων τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «εποικοδομητική συζήτηση» που αφορούσε «πιθανά συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των συμφωνιών» στις οποίες κατέληξαν οι Τραμπ και Πούτιν.

Μετά την συνομιλία μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ, Αμερικανοί αξιωματούχοι- κατά το CNN- θεώρησαν ότι οι ρωσικές θέσεις δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Προς το παρόν, ανέφεραν οι πηγές του αμερικανικού πρακτορείου, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να προωθήσει τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αν και οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να μιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα.

