Σλοβακία: Σε 21 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Φίτσο

Σλοβακικό δικαστήριο καταδίκασε τον 72χρονο ποιητή Γιούραϊ Τσίντουλα σε 21 χρόνια φυλάκισης για τρομοκρατία.

Ο 72χρονο πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον εθνικιστή πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο τον Μάιο του 2024, ένα έγκλημα που το δικαστήριο έκρινε ότι είχε πολιτικά κίνητρα. Πρώην θαυμαστής του πρωθυπουργού της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, τον πυροβόλησε πέντε φορές από κοντινή απόσταση για να « εμποδίσει την ορθή λειτουργία της κυβέρνησης», δήλωσε ο δικαστής Ιγκόρ Κράλικ.

Το δικαστήριο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα (κεντρική Κροατία) έκρινε τις δηλώσεις του κ. Τσίντουλα, λέγοντας ότι ήθελε μόνο να «τραυματίσει» τον Ρόμπερτ Φίκο, «μη αξιόπιστες», καθώς οι δύο γεμιστήρες του ήταν γεμάτοι και «δεν σταμάτησε να πυροβολεί, ακόμη και μετά την ακινητοποίησή του».

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε ήρεμος καθώς του ανακοίνωναν την ποινή του, κοιτάζοντας μακριά από την κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου. Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Η επίθεση, κάτι σπάνιο εναντίον αρχηγού κυβέρνησης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έλαβε χώρα μετά από κυβερνητική συνεδρίαση στην πόλη Χάντλοβα, στην κεντρική Σλοβακία. Ο πρωθυπουργός βγήκε τότε στους δρόμους για να χαιρετήσει τους υποστηρικτές του.

Ο Φίτσο, 61 ετών, υποβλήθηκε σε δύο μακροχρόνιες επεμβάσεις και επέστρεψε στη θέση του μόλις δύο μήνες αργότερα.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και είπε ότι σταδιακά άλλαξε τη γνώμη του για τον πολιτικό, βλέποντάς τον ως «μεθυσμένο από την εξουσία», «που διαστρεβλώνει την αλήθεια» και λαμβάνει «παράλογες αποφάσεις που βλάπτουν τη χώρα».

Κατήγγειλε ιδιαίτερα τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς τη γειτονική Ουκρανία. Η Σλοβακία, η οποία προηγουμένως ήταν αλληλέγγυα με την υπόλοιπη ΕΕ, πλησίασε τη Μόσχα κατόπιν εντολής του κ. Φίκο.

Η εισαγγελία, η οποία αρχικά είχε κατηγορήσει τον ποιητή για απόπειρα δολοφονίας εκ προμελέτης, μετέτρεψε την πράξη σε «τρομοκρατική επίθεση» λόγω του πολιτικού της κινήτρου.

