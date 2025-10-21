Logo Image

Μεξικό: Ακόμη μία δολοφονία δημάρχου

Κόσμος

REUTERS/Alonso Castillo

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο της Πισαφλόρες Μιγκέλ Μπαένα, ενώ βρισκόταν σε δρόμο της πόλης

Ένας ακόμη δήμαρχος έχασε τη ζωή του από επίθεση ενόπλων στο κεντρικό Μεξικό.

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο της Πισαφλόρες Μιγκέλ Μπαένα, ενώ βρισκόταν σε δρόμο της πόλης.

Ακολούθως, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

5 σφαίρες

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον πέντε φορές τον δήμαρχο.

Το Πράσινο Κόμμα, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, στις τάξεις του οποίου ανήκε ο Μιγκέλ Μπαένα, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του «τη βαθύτατη αγανάκτησή του» για τη «δειλή δολοφονία», καλώντας τις αρχές να συλλάβουν τους ενόχους.

Το Μεξικό, το οποίο μαστίζεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες από βιαιότητες που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών, έχει δει πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να δολοφονούνται τα τελευταία χρόνια.

