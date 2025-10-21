Τραμπ σε Αυστραλό πρέσβη: Ούτε εγώ σε συμπαθώ

Έναν μάλλον άβολο διάλογο είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Αυστραλό πρέσβη στις ΗΠΑ και πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ, στο περιθώριο της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, με σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση της Αμερικής σε σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά.

Ο Αυστραλός πρέσβης προ πέντε ετών είχε κάνει αρνητικά σχόλια κατά του Τραμπ, με έναν δημοσιογράφο να το υπενθυμίζει στον Αμερικανό πρόεδρο, ρωτώντας τον αν τα σχόλια αυτά επηρεάζουν τις σχέσεις των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Αυστραλίας.

Τα αρνητικά σχόλια και η απάντηση Τραμπ

Το 2020, ο Ραντ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πίστευε πως ο Τραμπ ήταν ο «πιο καταστροφικός» πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Προ ενός έτους, μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη του Τραμπ, ο Ραντ διέγραψε τα σχόλια «από σεβασμό» για το αξίωμα του πρόεδρου, όπως ανέφερε.

Ο Τραμπ φάνηκε να μην αναγνωρίζει τον Ραντ αρχικά, ωστόσο γρήγορα αποκάλυψε τα συναισθήματά του γι’ αυτόν.

«Ούτε εγώ σε συμπαθώ. Και μάλλον δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ» ανέφερε, με τους παριστάμενους να γελούν – πιθανώς από αμηχανία.