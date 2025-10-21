Γαλλία: Το κατώφλι της φυλακής περνά ο Νικολά Σαρκοζί, που μιλά για «δικαστικό σκάνδαλο»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, περνά το κατώφλι της φυλακής La Santé στο Παρίσι.

Φεύγοντας από το σπίτι του χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι, ο Σαρκοζί χαιρέτισε το συγκεντρωμένο προς υποστήριξή του πλήθος.

Ο πρώην πρόεδρος, ο πρώτος στη Γαλλία (και την ΕΕ) που φυλακίζεται, είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Η οικογένειά του έχει καλέσει σε συγκέντρωση υποστήριξης όταν ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) εγκαταλείψει το σπίτι του στο δυτικό Παρίσι. Όπερ και εγένετο.

Μια σειρά από κάμερες και φωτογράφους θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν το ταξίδι του προς τη μοναδική φυλακή του Παρισιού.

Ο πρώην αρχηγός κράτους έχει ασκήσει έφεση και επιμένει στην αθωότητά του.

«Εκδίκηση και μίσος»

Ο Νικολά Σαρκοζί κατήγγειλε «ένα δικαστικό σκάνδαλο» και «μια πορεία ταλαιπωρίας» που, όπως λέει, έχει υπομείνει «για περισσότερα από δέκα χρόνια».

«Καθώς ετοιμάζομαι να περάσω τα τείχη της φυλακής La Santé, οι σκέψεις μου είναι με τον Γάλλο λαό όλων των κοινωνικών στρωμάτων και απόψεων».

«Επομένως, πρόκειται για μια περίπτωση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση!», έγραψε, προσθέτοντας ότι η έρευνα «ξεκίνησε βάσει ενός εγγράφου του οποίου η ψευδής φύση έχει πλέον αποδειχθεί». Ο Νικολά Σαρκοζί επέμεινε ότι «δεν ζητούσε κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη» και είπε ότι δεν παραπονιόταν: «Η φωνή μου αντέχει».

Επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε αυτή τη δοκιμασία «με την ακλόνητη δύναμη» που του ανήκει: «Σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ένας αθώος άνθρωπος».

Πριν καταλήξει με μια σοβαρή νότα: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει οδηγήσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο». Και προσθέτοντας: «Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε θα είναι συντριπτικό…».

Χθες μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο (!) όπου συναντήθηκε σε φιλικό κλίμα με τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε πως θα τον επισκεφθεί ενώ εξέφρασε και φόβους για την ασφάλειά του.

Μόνος του στο κελί, δικό του μπάνιο

Οι ιστορικές φυλακές La Santé, οι μοναδικές στο Παρίσι, διαθέτουν «VIP κελιά». Ο Σαρκοζί θα είναι μόνος του σ’ ένα κελί 9 τμ, θα έχει τηλέφωνο σταθερό και τηλεόραση (για 14 ευρώ τον μήνα) και δικό του μπάνιο.

Θα μπορεί να προαυλίζεται με συνοδεία τριών ατόμων, ενώ θα του πηγαίνουν φαγητό στο κελί του.