Νότια Κορέα: Προσπάθησε να κάψει κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα – Μία νεκρή από την πυρκαγιά

Μία από τις γειτόνισσες της γυναίκας έχασε τη ζωή της όταν έπεσε στο κενό από παράθυρο, προσπαθώντας να αποφύγει τους καπνούς

Σε έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος μίας γυναίκας προχωρούν οι αστυνομικές αρχές της Νότιας Κορέας, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γειτόνισσά της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλείται το BBC, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ η γυναίκα προσπαθούσε να κάψει μία κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να εξοντώσει μια κατσαρίδα με έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, κάτι που όπως ανέφερε, είχε κάνει και στο παρελθόν.

Εξαπλώθηκε η πυρκαγιά

Ωστόσο, αυτή τη φορά τυλίχθηκαν στις φλόγες αντικείμενα μέσα στο σπίτι της, με την πυρκαγιά να εξαπλώνεται.

Μία από τις γειτόνισσες της γυναίκας έχασε τη ζωή της όταν έπεσε στο κενό από παράθυρο, προσπαθώντας να αποφύγει τους καπνούς.

