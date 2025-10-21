Λευκός Οίκος: Κατεδαφίζεται τμήμα του για την αίθουσα χορού του Τραμπ

Ξεκίνησαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για τη νέα αίθουσα χορού που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεργεία προχώρησαν χθες, Δευτέρα, σε κατεδάφιση τμήματος της ανατολικής πτέρυγας, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα εκσυγχρονιστεί πλήρως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η προσθήκη της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι «κοντά» στην υπάρχουσα κατασκευή, αλλά δεν θα την αλλάξει. «Δεν θα επηρεάσει το υπάρχον κτίριο. Θα είναι κοντά του, αλλά χωρίς να το αγγίζει – και θα αποδίδει απόλυτο σεβασμό στο υπάρχον κτίριο, του οποίου είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Ιούλιο.

Δωρεές από «πολλούς γενναιόδωρους πατριώτες»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την κατασκευή της αίθουσας χορού μέσω ανάρτησής του, λέγοντας ότι «έχει ξεκινήσει η κατασκευή» του «πολύ αναγκαίου» αυτού χώρου.

«Για περισσότερα από 150 χρόνια, κάθε πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο για να φιλοξενεί άτομα για μεγάλα πάρτι, κρατικές επισκέψεις κλπ.», έγραψε.

Είπε ότι το έργο χρηματοδοτείται από «πολλούς γενναιόδωρους πατριώτες», χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματά τους.

Σύμφωνα με το BBC, εικόνες δείχνουν πως μια σκεπαστή είσοδος στην ανατολική πτέρυγα φαίνεται να κατεδαφίζεται στο πλαίσιο των εργασιών.