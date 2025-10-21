«Η μάνα σου»: Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου υπερασπίζεται την απάντησή της σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ υπερασπίστηκε την απόφασή της να απαντήσει με τρόπο που δεν αρμόζει στην θέση της όταν δέχθηκε ερώτηση για την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της η Λέβιτ επιβεβαίωσε τον διάλογο που είχε με δημοσιογράφο της HuffPost, ο οποίος είχε σημειώσει σε μια ερώτηση μέσω email προς την ίδια και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Σεούνγκ ότι η επιλογή της Βουδαπέστη είναι αμφιλεγόμενη επειδή η Ρωσία υπέγραψε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, με το οποίο δεσμευόταν να μην επιτεθεί στην Ουκρανία με αντάλλαγμα τον πυρηνικό της αφοπλισμό.

«Έχει επίγνωση ο πρόεδρος της σημασίας της Βουδαπέστης;» ανέφερε ο συντάκτης της HuffPost. «Δεν βλέπει γιατί η Ουκρανία μπορεί να έχει αντίρρηση για αυτήν την τοποθεσία; Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη;»

Και Λέβιτ απάντησε: «Η μάνα σου». Συνέχισε μάλιστα αποκαλώντας τον δημοσιογράφο «ακροαριστερό που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά».

Η Λέβιτ υποστήριξε στην ανάρτησή της ότι τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα του δημοσιογράφου είχαν πολιτικές σκοπιμότητες και τον κατηγόρησε ότι προωθεί «τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών». Πρόσθεσε ότι «οι ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε πραγματικούς δημοσιογράφους κάνουν κακό στο επάγγελμα», επαναλαμβάνοντας την κριτική της για αυτό που χαρακτήρισε ως προκατειλημμένη κάλυψη της κυβέρνησης Τραμπ από τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια μοιράστηκε μάλιστα στιγμιότυπα οθόνης με τα μηνύματα μεταξύ αυτής και του δημοσιογράφου, αναφέροντας: «Ο SV Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός hacker που επιτίθεται σταθερά στον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, το οποίο μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».