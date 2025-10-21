Logo Image

Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε την ψήφο της κάτω βουλής για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Κόσμος

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή

Η επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σανάε Τακαΐτσι, κέρδισε την Τρίτη την ψήφο  της κάτω βουλής του κοινοβουλίου για την πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα σήμερα ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Η άνοδός της Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία αποτελεί σταθμό για την χώρα που κατατάσσεται χαμηλά στην πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών. Παράλληλα, η επιλογή της δείχνει μια μετατόπιση της Ιαπωνίας προς τα δεξιά, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αίσθηση ότι το βιοτικό επίπεδο δεν συμβαδίζει με τις παγκόσμιες τάσεις, την εισροή ξένων στη χώρα και την ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις ασφαλείας στην περιοχή.

Η Τακαΐτσι καλείται πλέον να συγκροτήσει υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει αργότερα την Τρίτη, και να  αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που περιλαμβάνουν τον επίμονο πληθωρισμό, ένα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας και την υποβόσκουσα εσωτερική πολιτική αστάθεια. Τις επόμενες ημέρες θα συμμετάσχει σε μια σειρά από διπλωματικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στην Ιαπωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

