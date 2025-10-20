Logo Image

Ενέδρα θανάτου στο πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ: Υπό προσωρινή κράτηση τρία άτομα που φέρονται να συνδέονται με την ακροδεξιά

Ενέδρα θανάτου στο πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ: Υπό προσωρινή κράτηση τρία άτομα που φέρονται να συνδέονται με την ακροδεξιά

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ακραίους οπαδούς

Στα πλαίσια των ερευνών για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ στους επιβάτες του πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ, εκατό περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης, η ιταλική δικαιοσύνη διέταξε απόψε την κράτηση τριών ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της άκρας δεξιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ακραίους οπαδούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην φυλακή.

Φέρεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, για την δολοφονία του εξηνταπεντάχρονου οδηγού πούλμαν Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος έχασε την ζωή όταν χτυπήθηκε από πέτρα και τούβλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την άκρη του δρόμου και έσπασαν το παρμπρίζ του οχήματος.

Οι αστυνομικοί, λίγο μετά την ενέδρα, χθες βράδυ εντόπισαν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, προέρχονταν από το σημείο της θανατηφόρας επίθεσης, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί με καλυμμένο το πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

