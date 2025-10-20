«Όχι» της ΕΕ στον Τραμπ για παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία στον Πούτιν

«Η Ουκρανία δεν πρέπει να παραχωρήσει έδαφος ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία» δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας «όχι» στις πιέσεις Τραμπ προς το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αν απλώς τα παραχωρήσουμε, τότε στέλνουμε το μήνυμα σε όλους ότι μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των γειτόνων τους και να πάρουν ό,τι θέλουν», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους στο Λουξεμβούργο μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών. «Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι’ αυτό έχουμε το διεθνές δίκαιο, [έτσι] ώστε κανείς να μην το πράξει».

Τα σχόλια έρχονται μετά την πίεση που άσκησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας ως μέρος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, και μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ στο Fox News Sunday ότι η Ρωσία θα διατηρήσει μέρος του εδάφους που κατέλαβε στον πόλεμο.

Με προσοχή

Οι ηγέτες της ΕΕ συσπειρώθηκαν γύρω από τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, η οποία, σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε για τη συνάντηση, άφησε την ουκρανική πλευρά «δυσαρεστημένη». Ωστόσο, απέφυγαν να δηλώσουν ρητά ότι η Ουκρανία πρέπει να διατηρήσει όλο το έδαφός της ως μέρος της συμφωνίας.

«Το τι μπορείς να ανακτήσεις είναι ένα ζήτημα, αλλά το άλλο ζήτημα είναι επίσης τι αναγνωρίζεις ως έδαφος άλλης χώρας», δήλωσε η Κάλας πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας. «Προέρχομαι από μια χώρα που ήταν κατεχόμενη για 50 χρόνια, αλλά η πλειονότητα των χωρών στον κόσμο δεν αναγνώριζε ότι ήταν ρωσικά εδάφη. Και αυτό επίσης είχε μεγάλη σημασία».

Πέρασε το σχέδιο για τη διακοπή εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου

Εντωμεταξύ, με συντριπτική πλειοψηφία, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ ενέκρινε τον νέο κανονισμό για τη σταδιακή ολική κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Ο κανονισμός προβλέπει νομικά δεσμευτική σταδιακή απαγόρευση τόσο για το φυσικό αέριο μέσω αγωγών όσο και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με στόχο την πλήρη παύση εισαγωγών από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Έχοντας ήδη λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, ο κανονισμός αναμένεται να επικυρωθεί στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.