Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Έναν νεκρό άφησε πίσω του ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY

ALERTE – Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d’une violente #tornade dans le Val-d’Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d’Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac

