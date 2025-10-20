Logo Image

Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Κόσμος

ΠΗΓΗ: X

Έναν νεκρό άφησε πίσω του ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

