Πώς ο Τραμπ κρατά ζωντανή την εκεχειρία στη Γάζα

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, έφτασαν στο Ισραήλ για συναντήσεις. Σήμερα αναμένεται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Οι επισκέψεις τους, σχολιάζει ο Economist, «είναι ακόμη ένα επεισόδιο του αμερικανικού Bibisitting (φύλαξη του Μπίμπι)» ή του πώς οι ΗΠΑ κρατούν το «χαλινάρι» του Νετανιάχου και «την εκεχειρία ζωντανή».

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε στις 13 Οκτωβρίου στη Μέση Ανατολή τη συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα, πετυχαίνοντας ότι κανείς άλλος δεν είχε έως σήμερα πετύχει, μιλούσε για «ειρήνη στους αιώνες των αιώνων».

Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, μια αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραηλινούς στρατιώτες και μέλη της Χαμάς στον νότο της Λωρίδας κόστιζε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Ωστόσο η εκεχειρία δεν κατέρρευσε. Και τούτο γιατί η αμερικανική πίεση δεν επέτρεψε να φάσουμε εκεί. Ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, λέγοντας πως ίσως επρόκειτο για «απείθαρχους αντάρτες» της Χαμάς.

Η σύγκρουση στη Ράφα και τα «ανεξάρτητα» τμήματα της Χαμάς

Η επίθεση της 19ης Οκτωβρίου σημειώθηκε σε ισραηλινή ζώνη ελέγχου στη Ράφα, όπου μονάδα του IDF επιχειρούσε να καταστρέψει υπόγειες σήραγγες. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι στρατιώτες δέχθηκαν πυρά και αντιαρματικούς πυραύλους από τη Χαμάς. Δύο σκοτώθηκαν, και η απάντηση ήρθε με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές που άφησαν πίσω ους 26 νεκρούς Παλαιστίνιους. Η ισραηλινή πλευρά ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα ότι η εκεχειρία «επανήλθε σε ισχύ».

Παρότι η συμφωνία προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς, δεν υπάρχει ακόμη μηχανισμός που να τον διασφαλίζει. Ο IDF εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας, ενώ τα εναπομείναντα στρατιωτικά τμήματα της οργάνωσης λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα, χωρίς κεντρικό συντονισμό. Η εικόνα μοιάζει εκρηκτική, σημειώνει ο Economist, προσθέτοντας ωστόσο ότι κανείς δεν επιθυμεί ολοκληρωτική διάλυση ης εκεχειρίας.

Οι εναπομείναντες διοικητές της Χαμάς δοκιμάζουν τα όρια, αλλά δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ. Στο Ισραήλ, οι ακραίοι υπουργοί ζητούν να «τελειώσουν» τη δουλειά, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει πως δεν είναι πια αυτός που κρατά τα κλειδιά.

Ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στην εκεχειρία και δεν προτίθεται να αφήσει κανέναν να την τινάξει στον αέρα. Ακόμη και εάν αυτό απαιτεί…Bibisitting.