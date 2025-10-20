Αποκαλύψεις για μαζικά βασανιστήρια Παλαιστινίων στο ισραηλινό στρατόπεδο Σντέ Τέιμαν – Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένα σώματα

Τουλάχιστον 135 παραμορφωμένες σοροί Παλαιστινίων που επεστράφησαν από το Ισραήλ στη Γάζα είχαν προηγουμένως κρατηθεί σε κέντρο κράτησης διαβόητο για βασανιστήρια και θανάτους κρατουμένων, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της Γάζας που μίλησαν στον Guardian.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Δρ. Μουνίρ αλ-Μπρους, και εκπρόσωπος του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς –όπου εξετάζονται οι σοροί– δήλωσαν ότι μέσα σε κάθε σάκο βρέθηκε έγγραφο που έδειχνε πως τα σώματα προέρχονταν από τη στρατιωτική βάση Σντέ Τέιμαν, στην έρημο Νεγκέβ. Πρόκειται για το ίδιο κέντρο όπου, σύμφωνα με προηγούμενες αποκαλύψεις της εφημερίδας, κρατούμενοι Παλαιστίνιοι φέρονται να είχαν δεθεί, φιμωθεί και αλυσοδεθεί σε νοσοκομειακά κρεβάτια, φορώντας ακόμα και πάνες.

Έγγραφα στα εβραϊκά και τεστ DNA επιβεβαιώνουν την προέλευση

«Τα καρτελάκια μέσα στους σάκους είναι γραμμένα στα εβραϊκά και αναφέρουν ξεκάθαρα ότι τα λείψανα προέρχονται από τη Σντέ Τέιμαν», δήλωσε ο Μπρους. «Κάποια δείχνουν ότι έγιναν και τεστ DNA εκεί».

Πέρυσι, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον θάνατο 36 κρατουμένων στο ίδιο κέντρο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η Χαμάς παρέδωσε σορούς ομήρων που σκοτώθηκαν, ενώ το Ισραήλ επέστρεψε 150 Παλαιστίνιους νεκρούς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Φρικιαστικές εικόνες και μαρτυρίες για εκτελέσεις

Φωτογραφίες των σορών, τις οποίες είδε ο Guardian αλλά δεν δημοσίευσε λόγω του φρικιαστικού τους περιεχομένου, δείχνουν θύματα δεμένα και φιμωμένα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται ίχνη εκτέλεσης εξ επαφής ή σώματα συνθλιμμένα από ερπύστριες αρμάτων. Γιατροί στη Χαν Γιουνίς υποστήριξαν ότι «οι ενδείξεις παραπέμπουν σε δολοφονίες, βασανιστήρια και συνοπτικές εκτελέσεις».

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανέφερε πως οι σοροί φέρουν μόνο κωδικούς χωρίς ονόματα, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αδελφός ενός από τα θύματα, του Μαχμούντ Ισμαήλ Σαμπάτ, δήλωσε ότι το σώμα έφερε ίχνη βασανισμού και δεμένα χέρια. «Αυτό που μας πόνεσε περισσότερο», είπε, «ήταν ότι το κορμί του ήταν παραμορφωμένο από τα βασανιστήρια».

Φρίκη μέσα στη Σντέ Τέιμαν

Μάρτυρες και γιατροί που υπηρέτησαν στο Σντέ Τέιμαν περιέγραψαν στο Guardian κρατούμενους γυμνούς, δεμένους, με τραύματα από πυροβολισμούς και γάγγραινες από τις χειροπέδες, ενώ ορισμένοι είχαν απαχθεί από νοσοκομεία της Γάζας ενώ νοσηλεύονταν.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Σάντι Άμπου Σεϊντό, που κρατήθηκε 20 μήνες στο Σντέ Τέιμαν και σε άλλη φυλακή, δήλωσε ότι υπέστη γυμνωτικές έρευνες, ξυλοδαρμούς και εξευτελισμούς, ενώ είδε συγκρατούμενους να πεθαίνουν ή να χάνουν τα λογικά τους.

Καταγγελίες από ανθρωπιστικές οργανώσεις και αίτημα για διεθνή έρευνα

Η οργάνωση Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ (PHR) έκανε λόγο για φρικτές, αλλά όχι απροσδόκητες ενδείξεις βασανισμού, ζητώντας ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τα εγκλήματα που φέρονται να έχουν διαπραχθεί.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι τουλάχιστον 75 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει σε ισραηλινές φυλακές από τον Οκτώβριο του 2023. Οι ισραηλινές αρχές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν πως οι κρατούμενοι «τυγχάνουν της δέουσας μεταχείρισης» και ότι κάθε καταγγελία εξετάζεται «κατά περίπτωση».