Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

Κόσμος

REUTERS/Henry Romero/File Photo

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και το ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο στοίχισαν τη ζωή σε 76 ανθρώπους ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις επί πολλές ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, επειδή καταστράφηκαν δρόμοι, αναφέρεται στην έκθεση των αρχών που παρουσιάστηκε κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.

Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

