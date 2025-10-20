IDF: Νεκροί τρομοκρατικοί στόχοι στη Γάζα, αφού διέσχισαν την «Κίτρινη Γραμμή» και πυροβόλησαν στρατιώτες

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τρομοκράτες που διέσχισαν την «Κίτρινη Γραμμή», από την οποία ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε σύμφωνα με τους όρους της τρέχουσας εκεχειρίας στην Πόλη της Γάζας και άνοιξαν πυρ εναντίον στρατευμάτων, σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone, σύμφωνα με τον IDF.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα στην ανατολική συνοικία Σουτζαΐγια, της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι πράκτορες εντοπίστηκαν να διασχίζουν την Κίτρινη Γραμμή «με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή» για τα στρατεύματα. Οι ένοπλοι στη συνέχεια άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς, αναφέρει ο στρατός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα στρατεύματα κατεύθυναν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που χτύπησε και σκότωσε τους ενόπλους.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή.

Πηγή: Times of Israel