Το μόνο που είχε αποτέλεσμα: «Είχα τρομερή αϋπνία – μέχρι που βρήκα μια ανατριχιαστική λύση»

Οι περισσότεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα αϋπνίας προσπαθούν να δημιουργήσουν μια χαλαρή, ήρεμη και ζεν κατάσταση που τους επιτρέπει να κοιμηθούν. Λάθος! Ο Rohan Sathyamoorthy του Guardian, δοκίμασε περίπλοκα ψυχολογικά παιχνίδια, τσάι από βότανα και στρατιωτικούς μεθόδους προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί στον Μορφέα.Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα.

«Έτσι, παραιτήθηκα, άκουσα μερικά μακάβρια podcast και αντέδρασα με έναν πολύ εκπληκτικό τρόπο» γράφει.

Ιδού πώς αφηγείται την πάλη του με τις επίμονες αυπνίες και πώς ανακάλυψε μια απροσδόκητη λύση:

«Για χρόνια είχα αποδεχτεί ότι ο ύπνος, όπως και ο κύβος του Ρούμπικ και η τριχόπτωση, ήταν ένα από τα πράγματα που προσωπικά δεν ήμουν σε θέση να νικήσω. Όσο και αν προσπαθούσα να ηρεμήσω το μυαλό μου με διάφορα χάπια, περίπλοκα παιχνίδια του μυαλού και ακριβά τσάγια για τον ύπνο, τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί.

Στην πραγματικότητα, πολλές από αυτές τις «λύσεις» έκαναν την αϋπνία μου ακόμα χειρότερη. Στις σπάνιες περιπτώσεις που κατάφερνα να αποκοιμηθώ, μια αίσθηση ανακούφισης και ενθουσιασμού με κυρίευε γρήγορα, αφήνοντάς με ξύπνιο και πιο εκνευρισμένο από ποτέ. Όσο περισσότερη πίεση ασκούσα στον εαυτό μου, τόσο πιο αδύνατο γινόταν να κοιμηθώ.

Μια νύχτα, ενώ ήμουν στο κρεβάτι και προσπαθούσα να εφαρμόσω μια στρατηγική που χρησιμοποιεί η SAS για να κοιμηθείς αμέσως, χαλαρώνοντας το σώμα σου, ξεκινώντας από τους μυς του προσώπου, και αναπνέοντας αργά και βαθιά, αποφάσισα τελικά ότι είχα βαρεθεί.

Γιατί να σπαταλάω τόσες ώρες της ημέρας μου προσπαθώντας;

Προφανώς, το να προσπαθώ να κοιμηθώ δεν ήταν κάτι για το οποίο ήμουν φτιαγμένος. Είχα διαβάσει όλα τα βιβλία, είχα κάνει όλες τις έρευνες και, παρόλα αυτά, τίποτα δεν βελτιώθηκε. Αν ο εγκέφαλός μου αρνιόταν να δεχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια να τον κλείσω, τότε γιατί να σπαταλάω τόσες ώρες της ημέρας μου προσπαθώντας;

Το πρόβλημα, φυσικά, ήταν τι να κάνω ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η τέλεια λύση για την ζόμπι κατάσταση στην οποία βρισκόμουν – ούτε ξύπνιος, ούτε κοιμισμένος – ήταν ένα podcast με πραγματικά εγκλήματα. Ήθελα να ακούσω έναν αδιάκοπο μονόλογο που το μυαλό μου θα απορροφούσε χωρίς να σκέφτεται.

Το μόνο που δεν είχα κάνει ήταν να μην προσπαθήσω καθόλου

Πριν από αυτό, δεν είχα καταλάβει ποτέ την εμμονή με τα podcast, κυρίως επειδή μου φαινόταν σαν κάτι που άκουγες ενώ έκανες κάτι απίστευτα βαρετό. Αλλά πριν το καταλάβω, έμαθα τα πάντα για την άνοδο των αιρέσεων στα πανεπιστημιακά campus τη δεκαετία του 2010.

Μόνο το επόμενο πρωί συνειδητοποίησα ότι είχα απορροφηθεί τόσο πολύ από την αμερικανική ιστορία τρόμου που είχα αποκοιμηθεί χωρίς να το καταλάβω. Αφού δοκίμασα τα πάντα, το μόνο που δεν είχα κάνει ήταν να μην προσπαθήσω καθόλου, και κάπως αυτό είχε λειτουργήσει.

Όσο λιγότερη προσπάθεια καταβάλλεις, τόσο πιο γρήγορα αποκοιμιέσαι

Τώρα κάθε βράδυ ανακαλύπτω και μια νέα ιστορία φρίκης, και κάθε βράδυ καταλήγω να αποκοιμιέμαι. Για πολλούς από εμάς, το να κοιμηθούμε έχει γίνει σαν να μελετάμε για ένα διαγώνισμα, να βρούμε δουλειά ή να τελειοποιήσουμε ένα ταλέντο, ενώ στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο: όσο λιγότερη προσπάθεια καταβάλλεις και όσο λιγότερο χρόνο αφιερώνεις στο να το σκέφτεσαι, τόσο πιο γρήγορα καταλήγεις να αποκοιμιέσαι.

