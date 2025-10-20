Ισραηλινά ΜΜΕ: Γουίτκοφ και Κούσνερ προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προέτρεψαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συναντήσεις σήμερα να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ στη Γάζα, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν επίσης με ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να επαληθεύσουν την πρόοδο της συμφωνίας, αναφέρει το ρεπορτάζ.

«Μην ενεργείτε με τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο την εκεχειρία. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στη δεύτερη φάση», φέρεται να είπαν οι απεσταλμένοι στον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ενώ η «αυτοάμυνα» είναι αποδεκτή, το «να διακινδυνεύσουμε την εκεχειρία» δεν είναι.

Η απάντηση της ισραηλινής ηγεσίας

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση, μετέδωσαν ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στο πλαίσιο της εκεχειρίας και αναμένει από τη Χαμάς να τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, προσθέτει το εβραϊκό δίκτυο.

Σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό, οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν επίσης σήμερα με δύο υποστράτηγους του Ισραηλινού Στρατού, αναφέρει το Channel 12. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Τεχνολογικού Τμήματος του ισραηλινού στρατού και τον επικεφαλής των Στρατιωτικών Πληροφοριών για να αξιολογήσουν τις προσπάθειες του Ισραήλ να προωθήσει το πλαίσιο του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν «ολόκληρο τον μηχανισμό για την αποχώρηση και την αποστρατιωτικοποίηση της μεταπολεμικής Γάζας» και «κατέστησαν σαφές ότι θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο Ισραηλινός Στρατός κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με εξουσιοδότηση από το πολιτικό κλιμάκιο, σημειώνει το ισραηλινό δίκτυο.

Πηγή: Times of Israel