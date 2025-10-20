Οταν ένας «διακόπτης» στη Βιρτζίνια κλείνει μια ρομποτική σκούπα στο Παρίσι

To μεγάλο μπλακ άουτ στους διακομιστές της Amazon Web Services (AWS), που προκάλεσε ένα μίνι διαδικτυακό χάος το πρωί της Δευτέρας σε διάφορους ιστοτόπους, φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης, σημειώνει σε ανάλυσή του το Politico.

Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάσθηκαν ήταν το Slack, το Snapchat, το Signal και το Perplexity.

Πίσω από όλες αυτές βρίσκεται μία (κυρίως) εταιρία: Η AWS που παρέχει υποδομές cloud σε αυτές τις υπηρεσίες, όπως και σε εκατομμύρια άλλους ιστοτόπους και πλατφόρμες: Κοντολογίς, τους δίνει το δικαίωμα να λειτουργούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνήθως θα σχολίαζε κάποιος κακεντρεχής, βρίσκεται ήδη στη μέση μιας συζήτησης για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η ψηφιακή αυτοδυναμία και τι ακριβώς σημαίνει αυτό, με τις υπηρεσίες cloud να βρίσκονται στο επίκεντρο του διαλόγου. Οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να τοποθετηθούν θέση κατά τη διάρκεια μιας υψηλού επιπέδου συνόδου κορυφής αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ευθραυστοι

Ο Ρόμπιν Μπερζόν, συνιδρυτής του πρότζεκτ Eurostack μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη αυτάρκη στις ψηφιακές υπηρεσίες, δηλώνει στο Politico:

«To σημερινό μπλακ άουτ δείχνει πόσο εύθραυστο καθιστά το διαδίκτυο η συγκέντρωση ισχύος και πώς αυτή η έλλειψη ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας μπορεί να πλήξει τις οικονομίες μας».

«Η εξάρτηση της Ευρώπης από μονοπωλιακές εταιρείες cloud όπως η Amazon αποτελεί ευπάθεια για την ασφάλεια και οικονομική απειλή που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», εκτιμά από την πλευρά της η Cori Crider, εκτελεστική διευθύντρια του Future of Technology Institute.

Η βλάβη, σύμφωνα με τον σχετικό τον πίνακα της AWS, που εμφανίζει το ιστορικό διακοπών υπηρεσιών των τελευταίων 12 μηνών, ξεκίνησε από διακομιστές στη Βόρεια Αμερική, και συγκεκριμένα στην Πολιτεία της Βιρτζίνια.

«Μιλήστε μου τώρα για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία»

Η διακοπή προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, κάποιες από τις οποίες δηκτικές: Η Ούρλικε Φράνκε, ανώτερη ερευνήτρια στο European Council on Foreign Relations έγραψε

«Η ρομποτική μου ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί πια. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί ένα ρομπότ στο Παρίσι να εξαρτάται από τους διακομιστές σε μια ανατολική πολιτεία των ΗΠΑ; Μιλήστε μου τώρα για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία…»

Από την πλευρά της, η Corinne Cath-Speth, επικεφαλής του ψηφιακού τομέα στην οργάνωση Article 19, πρόσθεσε, με μία δόση ίσως υπερβολής.

«Αυτές οι διακοπές δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα : είναι αποτυχίες Δημοκρατίας. Όταν ένας μόνο πάροχος σταματά να λειτουργεί και κρίσιμες υπηρεσίες πέφτουν μαζί του – ΜΜΕ που δεν μπορείς να μπεις, εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας όπως το Signal σταματούν να λειτουργούν και η υποδομή που στηρίζει την ψηφιακή μας κοινωνία καταρρέει. Αυτό σημαίνει ότι «χρειαζόμαστε επειγόντως ποικιλομορφία και διαφοροποίηση στο cloud computing».

Επιστρέφοντας στο email

Ερωτηθείς στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ χαραξκτήρισε το περιστατικό ως «ζήτημα των ίδιων των εταιρειών (που) δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε».

Όσο για το αν επηρέασε τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής, η Πάουλα Πινιό (Paula Pinho), επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, απάντησε με χιούμορ:

«Χρησιμοποιήσαμε περισσότερο… τα e-mail. Επιστρέψαμε στις παραδοσιακές μας μεθόδους».