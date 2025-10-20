Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε άλλη μία σορό ισραηλινού ομήρου

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως άλλη μία σορός ενός ομήρου της Χαμάς, βρίσκεται στην κατοχή του Ερυθρού Σταυρού, και κατευθύνεται προς τις δυνάμεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, ένα φέρετρο με έναν νεκρό όμηρο έχει μεταφερθεί στην κατοχή του και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στη Γάζα. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».