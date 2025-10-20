Logo Image

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε άλλη μία σορό ισραηλινού ομήρου

Κόσμος

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε άλλη μία σορό ισραηλινού ομήρου

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως άλλη μία σορός ενός ομήρου της Χαμάς, βρίσκεται στην κατοχή του Ερυθρού Σταυρού, και κατευθύνεται προς τις δυνάμεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, ένα φέρετρο με έναν νεκρό όμηρο έχει μεταφερθεί στην κατοχή του και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στη Γάζα. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube