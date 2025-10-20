ΟΗΕ: Ανησυχία για «όλες τις πράξεις βίας στη Γάζα»

Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν «ανησυχία για όλες τις πράξεις βίας στη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ, μετά από μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων το Σαββατοκύριακο που απείλησαν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανανέωση των εχθροπραξιών και να υπονομεύσουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.