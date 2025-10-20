Logo Image

ΟΗΕ: Ανησυχία για «όλες τις πράξεις βίας στη Γάζα»

Κόσμος

Όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών

Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν «ανησυχία για όλες τις πράξεις βίας στη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ, μετά από μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων το Σαββατοκύριακο που απείλησαν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανανέωση των εχθροπραξιών και να υπονομεύσουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

