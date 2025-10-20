Σοκαριστική δολοφονία στην Αφρική: Νεκρός 18χρονος τερματοφύλακας – Τον απήγαγαν απατεώνες που παρίσταναν τους σκάουτερ

Το ποδόσφαιρο της Σενεγάλης βυθίστηκε στο πένθος μετά τη σπαρακτική είδηση της δολοφονίας του 18χρονου τερματοφύλακα Τσέιχ Τουρέ στη Γκάνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιούνταν σκάουτερ ποδοσφαίρου, οι οποίοι του υποσχέθηκαν δοκιμαστικά σε επαγγελματική ομάδα.

Όπως αναφέρεται, οι δράστες τον απήγαγαν κατά την άφιξή του στη Γκάνα και απαίτησαν λύτρα από την οικογένειά του. «Ο νεαρός εξαπατήθηκε από ψεύτικους σκάουτερ», δήλωσε το υπουργείο στο 3news.com. «Όταν η οικογένεια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους, οι απαγωγείς έθεσαν τέλος στη ζωή του».

Αναδύονται κίνδυνοι εμπορίας νέων αθλητών

Το Υπουργείο προειδοποίησε για τον κίνδυνο τέτοιων απατών, καλώντας συλλόγους, ακαδημίες, προπονητές και γονείς να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή σε μη επιβεβαιωμένες προσφορές για δοκιμαστικά ή μεταγραφές στο εξωτερικό.

Οι αρχές της Γκάνας και της Σενεγάλης συνεργάζονται για να διερευνήσουν την υπόθεση και να φέρουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Η τραγωδία του Τουρέ αναδεικνύει τους κινδύνους της εμπορίας νεαρών ποδοσφαιριστών και των δόλιων σχεδίων που στοχεύουν ανερχόμενους Αφρικανούς παίκτες.

Ο θάνατος του νεαρού προκάλεσε έντονη θλίψη και οργή, με εκκλήσεις για μεγαλύτερη προστασία και επιτήρηση των νέων αθλητών.