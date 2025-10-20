Τραμπ: Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο – Προειδοποιεί με «εξόντωση» τη Χαμάς αν παραβιάσει την εκεχειρία

Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις τρέχουσες κρίσεις στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, λέγοντας πως «δεν νομίζει ότι το Κίεβο θα κερδίσει τον πόλεμο».

Ο Τραμπ είπε πως ακόμη ένα μεγάλο μέτωπο που πρέπει να κλείσει: «είναι το ζήτημα Ρωσίας – Ουκρανίας και πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί λύση, αν και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ δύσκολη, επειδή οι δύο ηγέτες έχουν αληθινό μίσος ο ένας για τον άλλον».

«Απεχθάνονται ο ένας τον άλλον σε μεγάλο βαθμό, κι αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι πεπεισμένος πως το Κίεβο θα νικήσει στον πόλεμο, αλλά δεν αποκλείει τίποτα: «Μπορεί να νικήσουν — δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά είναι πιθανό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος είναι «ένα παράξενο πράγμα» όπου μπορούν να συμβούν «πολλά κακά και πολλά καλά».

Προειδοποιεί με «εξόντωση» τη Χαμάς αν παραβιάσει την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ηχηρή προειδοποίηση στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, απειλώντας την με «εξόντωση» αν παραβιάσει την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείσαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφερθούν σωστά, θα είναι ευγενικοί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Και αν δεν είναι, θα πάμε και θα τους εξοντώσουμε, αν χρειαστεί. Θα εξοντωθούν, και το ξέρουν αυτό».

.@POTUS: “We have peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that… They’re gonna behave, they’re going to be nice, and if they’re not… we’re going to eradicate them if we have to. They’ll be eradicated — and they know that.” pic.twitter.com/pqVYkbmSlH — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 20, 2025

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν ενώ δύο από τους κορυφαίους απεσταλμένους του συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη βία του Σαββατοκύριακου που απείλησε να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία που ο Αμερικανός πρόεδρος διαμεσολάβησε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ όμως επέμεινε ότι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν εναντίον της Χαμάς, λέγοντας ότι δεκάδες χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης για τη Γάζα «θα ήθελαν πολύ να επέμβουν».

«Επιπλέον, το Ισραήλ θα εισερχόταν σε δύο λεπτά, αν τους το ζητούσα», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Θα δώσουμε λίγη ευκαιρία και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει λιγότερη βία. Αλλά τώρα, ξέρετε, είναι βίαιοι άνθρωποι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι πλέον πολύ πιο αδύναμη, ειδικά δεδομένου ότι ο περιφερειακός της υποστηρικτής, το Ιράν, είναι πλέον απίθανο να επέμβει για λογαριασμό της μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Διαβάστε επίσης: