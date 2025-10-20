Η βραζιλιάνικη Petrobras ανακοινώνει γεωτρήσεις στις εκβολές του Αμαζονίου

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Petrobras από τη Βραζιλία ανακοίνωσε ότι έλαβε άδεια για ερευνητικές γεωτρήσεις στις εκβολές του ποταμού Αμαζονίου.

«Η πλατφόρμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο και η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αμέσως, με εκτιμώμενη διάρκεια πέντε μηνών», ανέφερε η Petrobras σε ανακοίνωσή της.

Στην ίδια ανακοίνωση ο πετρελαϊκός κολοσσός αναφέρει ότι εκπλήρωσε «όλες τις απαιτήσεις» που έθεσε η περιβαλλοντική υπηρεσία IBAMA της Βραζιλίας. Η συγκεκριμένη κίνηση που έχει χαρακτηριστεί διχαστική, έχει προκαλέσει απογοήτευση στις οικολογικές οργανώσεις.