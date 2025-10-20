Logo Image

Τραμπ: Θα έχουμε ισχυρή συμφωνία με την Κίνα μετά τη Σύνοδο της Νότιας Κορέας

Αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ θα έλθουν τελικά σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμμπ.

Αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ θα πετύχουν τελικά εμπορική συμφωνία με τη Κίνα, εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα καταλήξουμε σε μια ισχυρή συμφωνία με την Κίνα, μετά τη (Σύνοδο του APEC στη) Νότια Κορέα, δήλωσε προ ολίγου ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα σχεδιάζει μια εισβολή στην Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα συνάψουν μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» όταν θα ολοκληρωθούν οι επαφές που θα έχει στη Νότια Κορέα γιατί «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει από την Κίνα να αγοράζει αμερικανική σόγια.

