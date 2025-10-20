Logo Image

Μακρόν: Ουκρανία και Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι παρόντες στις συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν

Μετά από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της MED 9 στη Σλοβενία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δήλωσε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν.

«Από τη στιγμή που θα συζητήσουν την τύχη της Ουκρανίας, οι Ουκρανοί θα πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι. Από τη στιγμή που θα συζητήσουν τι επηρεάζει την ασφάλεια των Ευρωπαίων, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της νότιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σλοβενία.

