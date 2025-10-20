Logo Image

Ιράν: Άκυρη η συμφωνία συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ για τα πυρηνικά

Κόσμος

Ιράν: Άκυρη η συμφωνία συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ για τα πυρηνικά

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Τι είπε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν

Το Ιράν ακύρωσε τη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε με την πυρηνική αρχή του ΟΗΕ, τον ΔΟΑΕ, τον Σεπτέμβριο, δήλωσε τη Δευτέρα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήλωση έγινε περίπου τρεις εβδομάδες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα ακυρώσει τη συμφωνία, η οποία επέτρεπε στην ΔΟΑΕ να επαναλάβει τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεών της, εάν οι δυτικές δυνάμεις επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Η επιβεβαίωση θα αποτελέσει πλήγμα για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη συνεργασία με την Τεχεράνη από τότε που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο.

«Η συμφωνία έχει ακυρωθεί», δήλωσε ο Λαριτζανί κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ιρακινό ομόλογό του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Φυσικά, εάν ο οργανισμός έχει κάποια πρόταση, θα την εξετάσουμε στη γραμματεία», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters

