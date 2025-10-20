Ρώσοι βουλευτές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι συνέταξαν νόμο που επιβάλλει την ισόβια κάθειρξη για όποιον εμπλέκει ανηλίκους σε δολιοφθορά και μειώνει το όριο ηλικίας για ποινική ευθύνη για τέτοια εγκλήματα στα 14 έτη.

Από τότε που έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει θεσπίσει μια σειρά νόμων που δίνουν στις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτεταμένες εξουσίες να κρατούν όσους κατηγορούνται για ψευδή παρουσίαση του πολέμου ή για αντίθεση στο κράτος.

Ο Βασίλι Πισκαριόφ, πρόεδρος της επιτροπής ασφαλείας της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην κάτω βουλή τη Δευτέρα και υποστηρίχθηκε από 419 από τους 450 βουλευτές θα αυξήσει την ασφάλεια του κράτους.

«Αναπόφευκτη» η ποινή

Το νομοσχέδιο θα «αυξήσει το αναπόφευκτο της τιμωρίας για όσους προσπαθούν να υπονομεύσουν τα θεμέλια του κράτους μας», δήλωσε ο Πισκαριόφ.

«Θα τιμωρεί αυστηρότερα όσους εμπλέκουν παιδιά σε τρομοκρατία και δολιοφθορά, έως και ισόβια κάθειρξη», είπε, προσθέτοντας ότι το όριο ηλικίας θα μειωθεί στα 14 έτη.

Ο Πισκαριόφ δήλωσε ότι ο νόμος ήταν απαραίτητος επειδή η δολιοφθορά αποτελούσε απειλή για το ρωσικό κράτος. Κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και των μελών του ΝΑΤΟ ότι εντείνουν τις ανατρεπτικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής ανηλίκων σε δολιοφθορά.

Δεν έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά επικαλέστηκε στοιχεία από εισαγγελείς που ανέφεραν ότι καταγράφηκαν 204 ανατρεπτικά εγκλήματα το 2024, αλλά 174 μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το ΝΑΤΟ και οι ουκρανικές αρχές δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια. Το Κίεβο έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι εμπλέκει Ουκρανούς ανηλίκους σε προσπάθειες καταστροφής των ουκρανικών υποδομών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Δύση «βοηθά την Ουκρανία να επιτεθεί στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις»

Η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, και η Μόσχα λέει ότι η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, παρέχει στο Κίεβο πληροφορίες. Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για δολοφονίες ανθρώπων. Το Κρεμλίνο λέει ότι μια γενική αυστηροποίηση του νόμου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της τάξης, καθώς η Ρωσία αντιμετώπιζε μια άνευ προηγουμένου υβριδική επίθεση από τη Δύση, η οποία έχει υποστηρίξει την Ουκρανία με όπλα και πληροφορίες αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αντίπαλοι του Κρεμλίνου, όπως ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Αρκτικής το 2024, δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δημιουργήσει ένα εύθραυστο δικτατορικό σύστημα το οποίο μια μέρα θα παρασυρόταν από τους χείμαρρους της ιστορίας.

Πηγή: Reuters