Κλοπή στο Λούβρο: Ξεκινά το «παιχνίδι» της επίρριψης ευθυνών – Η ακροδεξιά επιτίθεται στην κυβέρνηση Μακρόν

Το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών και οι κατηγορίες που ακολούθησαν την Κυριακάτικη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου ξεκίνησαν σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και η ίδια η επτάλεπτη κλοπή.

Η γαλλική ακροδεξιά έσπευσε να ρίξει την ευθύνη στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στους συμμάχους του για την προκλητική κλοπή των γαλλικών κοσμημάτων του στέμματος κατά τη μέρα, κατηγορώντας τους ότι είναι επιεικείς απέναντι στο έγκλημα και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Η ευρωβουλευτής Μαριόν Μαρέσαλ πρότεινε την κατάργηση των πολιτιστικών κουπονιών αξίας 200 ευρώ που παρέχονται σε μαθητές λυκείου στη Γαλλία, μέτρο που εφαρμόστηκε επί Μακρόν, και την κατεύθυνση αυτών των πόρων προς την προστασία των «εθνικών θησαυρών» της Γαλλίας.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη Γαλλία «ρεζίλι του κόσμου» και κάλεσε την υπουργό Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι — η οποία έχει παραδεχτεί σε αρκετές συνεντεύξεις «αστοχίες» στην ασφάλεια του πιο επισκέψιμου μουσείου του κόσμου — να ζητήσει τις παραιτήσεις του διευθυντή και του υπευθύνου ασφάλειας του Λούβρου.

Ευθύνες και Κατηγορίες

«Η ευθύνη βαραίνει 40 χρόνια εγκατάλειψης, κατά τα οποία τα προβλήματα καλύπτονταν … Πάντα εστιάζαμε στην ασφάλεια των πολιτιστικών χώρων για τους επισκέπτες, πολύ λιγότερο για τα ίδια τα έργα τέχνης», δήλωσε η Ντάτι στο τηλεοπτικό κανάλι M6 τη Δευτέρα.

Ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, ανώτερο στέλεχος του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας, Εθνικό Συναγερμό, κατηγόρησε την «ιδεολογία της επιείκειας απέναντι στο έγκλημα» του γαλλικού πολιτικού και μιντιακού συστήματος ότι είναι «υπεύθυνη» για τη ληστεία.

Σε μια σειρά από οργισμένα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι «τα γαλλικά μουσεία, όπως και τα ιστορικά μας κτίρια και οι εκκλησίες, ΔΕΝ προστατεύονται σκόπιμα με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται οι θησαυροί που περιέχουν».

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντέλα, χαρακτήρισε το περιστατικό «ταπείνωση» και διερωτήθηκε: «Πόσο θα φτάσει η διάλυση του κράτους;»

Κοινοβουλευτικές Πρωτοβουλίες και Ασφάλεια Μουσείου

Παράλληλα, ο συντηρητικός βουλευτής Αλεξάντρ Πορτιέ ανακοίνωσε σχέδια να προτείνει κοινοβουλευτική έρευνα για την προστασία της γαλλικής κληρονομιάς και την ασφάλεια των μουσείων, όπως πρώτα ανέφερε το POLITICO.

Τα ζητήματα ασφάλειας αποτελούν εδώ και καιρό σημείο τριβής στο μουσείο. Τα συνδικάτα έχουν επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις κακές συνθήκες εργασίας και την έλλειψη προσωπικού ασφαλείας — το οποίο έχει απεργήσει αρκετές φορές, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, εν μέσω αύξησης των επισκεπτών λόγω μαζικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο προσπάθειας εκσυγχρονισμού των παλαιών υποδομών του μουσείου, ο Μακρόν ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης με νέα είσοδο και ειδικό χώρο για τη Μόνα Λίζα. Το πρόγραμμα — με τίτλο Louvre — Nouvelle Renaissance — περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στην ασφάλεια, όπως κάμερες επόμενης γενιάς, ενισχυμένη περιμετρική ανίχνευση και νέο κεντρικό δωμάτιο ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Μέχρι τη Δευτέρα, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και το Λούβρο παρέμενε κλειστό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από POLITICO