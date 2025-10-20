Νετανιάχου: Ρίξαμε 153 τόνους βομβών στη Γάζα την Κυριακή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν 153 τόνους (337.307 λίβρες) βομβών σε στόχους στη Γάζα, σε αντίποινα για ό,τι χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

«Το ένα μας χέρι κρατά όπλο, το άλλο είναι απλωμένο για την ειρήνη», είπε ο Νετανιάχου στα μέλη της Κνεσέτ. «Κάνεις ειρήνη με τους ισχυρούς, όχι με τους αδύναμους. Σήμερα, το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών του σε επίθεση της Χαμάς, την οποία η παλαιστινιακή οργάνωση αρνήθηκε ότι γνώριζε ή διέπραξε.