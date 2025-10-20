Πακιστάν: Η Καμπούλ πρέπει να περιορίσει τους μαχητές της για να τηρηθεί η εκεχειρία

H συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ βασίζεται στην ικανότητα των κυβερνώντων Αφγανών Ταλιμπάν να περιορίσουν τις επιθέσεις μαχητών στο Πακιστάν πέρα ​​από τα κοινά σύνορά τους, δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της συμφωνίας.

Οι γείτονες της Νότιας Ασίας συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα το Σαββατοκύριακο μετά από ημέρες συνοριακών συγκρούσεων που σκότωσαν δεκάδες, τη χειρότερη βία από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

Οι χερσαίες μάχες μεταξύ των κάποτε συμμάχων και οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους, μήκους 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μιλίων), πυροδοτήθηκαν αφού το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Καμπούλ να ελέγξει τους μαχητές, λέγοντας ότι επιχειρούν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

«Οτιδήποτε προέρχεται από το Αφγανιστάν θα αποτελεί (παραβίαση) αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Ασίφ, ο οποίος ηγήθηκε των συνομιλιών με τον Αφγανό ομόλογό του Μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ. «Όλα εξαρτώνται από αυτή τη μία ρήτρα».

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν και το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Γραπτή συμφωνία ορίζει μηδενική εισβολή από το Αφγανιστάν

Στη γραπτή συμφωνία που υπέγραψαν το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Τουρκία και το Κατάρ, διευκρινιζόταν σαφώς ότι δεν θα υπάρξουν εισβολές, δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξη στο γραφείο του στο κοινοβούλιο του Πακιστάν στην Ισλαμαμπάντ.

«Έχουμε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση της συμφωνίας που ήδη ισχύει».

Η Tehreek-e-Taliban Pakistan, κοινώς γνωστή ως Πακιστανοί Ταλιμπάν, μια ομπρέλα αρκετών ισλαμιστικών μαχητικών ομάδων, επιχειρεί από το Αφγανιστάν για να επιτεθεί στο Πακιστάν «σε συνεννόηση» με τους κυβερνώντες Ταλιμπάν, δήλωσε ο υπουργός.

Η Καμπούλ αρνείται ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές για να επιτεθούν στο Πακιστάν και κατηγορεί τον πακιστανικό στρατό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με το Αφγανιστάν και ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος για να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την κυριαρχία του.

Η Ισλαμαμπάντ αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δήλωσε την Κυριακή ότι στις συνομιλίες της Ντόχα, «αποφασίστηκε ότι καμία χώρα δεν θα προβεί σε εχθρικές ενέργειες εναντίον της άλλης και ότι δεν θα παρασχεθεί υποστήριξη σε ομάδες που δρουν κατά της κυβέρνησης του Πακιστάν».

Σε μια επόμενη ανάρτηση στο X, είπε ότι αυτό αντανακλά τη μακροχρόνια θέση των Ταλιμπάν ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Οι δηλώσεις που έγιναν σχετικά με τη συμφωνία δεν αποτελούν κοινή διακήρυξη, είπε.

Η Καμπούλ «δεν είναι απαγορευμένη περιοχή», προειδοποιεί το Πακιστάν

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, οι οποίοι διεξάγουν πόλεμο εδώ και χρόνια εναντίον του πακιστανικού κράτους σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να την αντικαταστήσουν με την αυστηρή ισλαμική διακυβέρνησή τους, έχουν επιταχύνει τις επιθέσεις τους τους τελευταίους μήνες με στόχο τον πακιστανικό στρατό.

Το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, συμπεριλαμβανομένης μιας στις 9 Οκτωβρίου σε μια προσπάθεια να σκοτώσει τον ηγέτη των Πακιστανών Ταλιμπάν, Νουρ Γουάλι Μεχσούντ, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας του Πακιστάν, αν και αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που έδειχνε ότι ήταν ζωντανός.

«Δεχόμασταν επίθεση. Η επικράτειά μας δεχόταν επίθεση. Οπότε απλώς κάναμε αντιποίνων. Τους πληρώναμε με το ίδιο νόμισμα», είπε ο Ασίφ.

«Βρίσκονται στην Καμπούλ. Είναι παντού. Όπου κι αν βρίσκονται, θα τους επιτεθούμε. Η Καμπούλ δεν είναι, ξέρετε, μια απαγορευμένη περιοχή».

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Οκτωβρίου για να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας, δήλωσε ο Ασίφ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο μεσολάβησε στις συνομιλίες του Σαββάτου μαζί με την Τουρκία, δήλωσε ότι οι επακόλουθες συναντήσεις είχαν ως στόχο «να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός και να επαληθεύσουν την εφαρμογή της με αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο».

