ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε σήμερα να εξετάσει κατά πόσο είναι συνταγματικός ένας νόμος που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους τακτικούς χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών, ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για την αμερικανική κοινωνία.

Μολονότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος, που εγγυάται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, εκείνη ήταν που προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας από τους εννέα δικαστές να κρίνουν συνταγματικό τον νόμο, ο οποίος ακυρώθηκε από Εφετείο.

Πρόκειται για τον νόμο βάσει του οποίου καταδικάστηκε ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Ιούνιο του 2024, για παράνομη οπλοκατοχή. Ο Χάντερ Μπάιντεν κρίθηκε ένοχος επειδή δήλωσε ψευδώς στο αίτημά του για την αγορά ενός όπλου το 2018 ότι δεν ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά. Ο Τζο Μπάιντεν του έδωσε χάρη τον Δεκέμβριο του 2024.

«Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας συνιστούν σοβαρή απειλή για τις ελευθερίες των Αμερικανών. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα» ανέφερε ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Τζον Σάουερ, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω νόμος είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις.

«Οι τακτικοί χρήστες παράνομων ναρκωτικών συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την κοινωνία, κυρίως επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ένοπλη σύγκρουση με αστυνομικούς όταν είναι υπό την επήρεια», επιχειρηματολόγησε.

Τα κρυμμένα όπλα σε ορισμένους «ευαίσθητους» χώρους

Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση που αφορά την οπλοκατοχή και θα εξεταστεί φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η πρώτη αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται να φέρει κανείς ένα κρυμμένο όπλο σε ορισμένους «ευαίσθητους» χώρους όπως σε παραλίες, δημόσιους κήπους και μπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί το πότε θα συζητηθούν οι δύο υποθέσεις, ωστόσο το Δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει τις αποφάσεις του μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Τον Ιούνιο του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να οπλοφορούν εκτός του σπιτιού τους, εξηγώντας ότι θέτει μόνο «λογικούς» περιορισμούς στη Δεύτερη Τροπολογία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα «ευαίσθητα μέρη». Τα κατώτερα δικαστήρια ωστόσο δυσκολεύτηκαν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν την ασαφή οδηγία και το Ανώτατο Δικαστήριο επανήλθε, τον Ιούνιο του 2024 με διευκρινίσεις. Τότε, αναφορικά με ένα άτομο που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, έκρινε ότι είναι συνταγματικό να αφοπλίζονται όσοι αποτελούν «αξιόπιστη απειλή για τη σωματική ασφάλεια των άλλων».

