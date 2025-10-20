Στην Ουάσιγκτον αύριο ο Ούγγρος ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο είπε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε μέσω της ιστοσελίδας του στο Facebook ότι θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη για συνομιλίες με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στις δηλώσεις του σήμερα ο Σιγιάρτο δεν ανέφερε ποιόν θα συναντήσει στην Ουάσιγκτον μετά την άφιξή του την Τρίτη και ποια θα είναι η ατζέντα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ