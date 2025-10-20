Logo Image

Κάγια Κάλας: Απαιτούνται περισσότερα μέτρα για να βοηθηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας

REUTERS/Yves Herman/File Photo

Δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε δημοσιογράφους

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παροτρύνουν για νέα μέτρα για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι το τελευταίο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν θα είναι το τελευταίο.

«Για να μειώσουμε περαιτέρω τα ρωσικά πολεμικά κεφάλαια, χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ κατά του σκιώδους στόλου», δήλωσε επίσης η Κάλας στους δημοσιογράφους, μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Πηγή: Reuters 

