Η Κολομβία ανακαλεί τον πρέσβη της στις ΗΠΑ εν μέσω σύγκρουσης για δασμούς και ναρκωτικά

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι η χώρα ανακάλεσε τον πρέσβη της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και θα σταματήσει όλες τις πληρωμές προς το έθνος της Νότιας Αμερικής, σε μια διαμάχη που πηγάζει από τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο «ηγέτη των παράνομων ναρκωτικών» την Κυριακή, μια κατηγορία που η κυβέρνηση του Πέτρο χαρακτήρισε προσβλητική.

«Ο Ντάνιελ Γκαρσία-Πένα, πρέσβης της Κολομβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις από τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο και βρίσκεται τώρα στην Μπογκοτά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας. «Τις επόμενες ώρες η εθνική κυβέρνηση θα ενημερώσει για τις αποφάσεις που ελήφθησαν».

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τους εμπόρους ναρκωτικών σηματοδότησαν ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μπογκοτά, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί ότι εμπλέκεται στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Η Petro έχει αντιταχθεί στις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον πλοίων στην Καραϊβική, οι οποίες έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους και έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή. Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης καταδικάσει τις στρατιωτικές ενέργειες.

Διακοπή της οικονομικής βοήθειας

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Κολομβία θα διακοπεί και λεπτομέρειες σχετικά με τους νέους δασμούς θα αποκαλυφθούν τη Δευτέρα, αλλά δεν ήταν σαφές σε ποια χρηματοδότηση αναφερόταν ο Τραμπ.

Η Κολομβία ήταν κάποτε μεταξύ των μεγαλύτερων αποδεκτών αμερικανικής βοήθειας στο Δυτικό Ημισφαίριο, αλλά η ροή χρημάτων περιορίστηκε ξαφνικά φέτος από το κλείσιμο της USAID, του ανθρωπιστικού βραχίονα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η Κολομβία πληρώνει επί του παρόντος δασμούς 10% στις περισσότερες εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βασικό επίπεδο που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε πολλές χώρες.

Πηγή: Reuters