Νετανιάχου: Συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους κορυφαίους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τη βία του Σαββατοκύριακου που απείλησε να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον πρόεδρο Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τις εξελίξεις και τις ενημερώσεις στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν.

Πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του αναμένεται να επισκεφθούν το Ισραήλ «για μερικές ημέρες και θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.