Γερμανία: Το «θαλασσινό αστέρι» της πολεμικής βιομηχανίας χτυπάει το καμπανάκι του χρηματιστηρίου

Για μια νέα εποχή όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά πιθανώς για ολόκληρη τη γερμανική αμυντική βιομηχανία κάνει λόγο ο γερμανικός Τύπος. Η ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), το «ναυτικό» κομμάτι της ιστορικής ThyssenΚrupp, αποσπάται και εισάγεται αυτόνομα στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σε μια κίνηση με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες.

Η κατασκευάστρια πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων αποκαλείται το ανερχόμενο «αστέρι» της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και φιλοδοξεί να κοιτάξει στα μάτια τη Rheinmetall, την κυρίαρχη του χώρου.

Η TKMS αποτελεί έτσι κι αλλιώς το «κόσμημα» του βιομηχανικού ομίλου. «Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιγκέλ Λόπεζ την περασμένη εβδομάδα.

«Οι εξοπλισμοί, που για καιρό ήταν ένα περιθωριακό ή ακόμα και ύποπτο θέμα για την κοινή γνώμη και τις εταιρικές στρατηγικές, γίνονται μοχλός ανάπτυξης υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής κατάστασης και των υψηλότερων αμυντικών δαπανών» επισημαίνει με νόημα το δίκτυο NTV. Η αμυντική βιομηχανία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την αγκομαχούσα γερμανική οικονομία.

Η TKMS, ως ανεξάρτητη εταιρεία, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία θα διατηρήσει πλειοψηφικό μερίδιο 51%. Αυτό το μερίδιο επαρκεί για να διατηρήσει τον έλεγχο, δημιουργώντας παράλληλα αξία σε μια αγορά που αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία. Το 49% των 63,5 εκατομμυρίων μετοχών της TKMS θα διανεμηθεί αυτόματα στους υπάρχοντες μετόχους της ThyssenKrupp κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Στη συνέχεια, οι μετοχές θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Όποιος κατείχε 20 μετοχές της ThyssenKrupp την Παρασκευή θα λάβει μια μετοχή της TKMS.

Μια δύναμη βαρέων βαρών

Με την κίνηση αυτή εκτιμάται ότι η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αποτίμηση της ThyssenKrupp και της TKMS θα είναι υψηλότερη από την τρέχουσα αποτίμηση μόνο της ThyssenKrupp. Οι επενδυτές θα ωφεληθούν με αυτόν τον τρόπο. Και η εταιρεία επίσης, επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετοχές ως νόμισμα για εξαγορές, όπως σχεδιάζει. Οι ειδικοί αναμένουν το επόμενο διάστημα συγχωνεύσεις στον τομέα των ναυπηγείων της Ευρώπης.

Πίσω από το αρκτικόλεξο TKMS βρίσκεται ο μεγαλύτερος ναυπηγός της Γερμανίας – μια εταιρεία με 9.100 υπαλλήλους και δεκαετίες παράδοσης. Υποβρύχια, φρεγάτες και κορβέτες υψηλής πολυπλοκότητας κατασκευάζονται στο Κίελο, το Βίσμαρ και σε διεθνείς τοποθεσίες, καθώς και συστήματα για τη θαλάσσια ασφάλεια και εξειδικευμένα σκάφη, όπως ναρκαλιευτικά και ερευνητικές μονάδες.

Από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και τη συντήρηση, η TKMS υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στρατιωτικών σκαφών. Είναι παγκόσμια ηγέτιδα στην κατασκευή συμβατικών υποβρυχίων που κινούνται με κυψέλες καυσίμου, τα οποία μπορούν να λειτουργούν υποβρυχίως για εβδομάδες χωρίς να χρειάζεται να αναδυθούν – μια τεχνολογία που θέτει την TKMS στην πρώτη γραμμή διεθνώς. Το ναυπηγείο με έδρα το Κίελο προμηθεύει με τα πλοία του όχι μόνο το Γερμανικό Ναυτικό, αλλά και χώρες όπως η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη και η Αίγυπτος.

Συνεργασία με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Tον περασμένο Ιούλιο υπογράφτηκε μια δήλωση προθέσεων μεταξύ του Φρεντ Τόμας Κόιπ για λογαριασμό της TKMS και του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Διευθύνοντα Συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τεσσάρων ελληνικών υποβρυχίων τύπου HDW Class 214, που -όπως ανακοινώθηκε- θα επεκτείνει τη διάρκεια της ζωής τους κατά 20 έτη. Στην ίδια ανακοίνωση σημειωνόταν η ετοιμότητα της TKMS να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη θαλάσσια άμυνα.

Είναι ενδεικτικό ότι το σχετικό μνημόνιο υπογράφτηκε στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στελεχών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και αντιπροσώπων ελληνικών αμυντικών εταιρειών, που διατηρούν συνεργασία με γερμανικές εταιρείες και θεσμούς.

Ιδανική στιγμή

Η χρονική στιγμή για την αυτόνομη εισαγωγή στο χρηματιστήριο δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη. Ο ναυτικός τομέας επωφελείται περισσότερο από τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Η Γερμανία εκσυγχρονίζει τον στόλο της και η Μπούντεσβερ έχει παραγγείλει νέα υποβρύχια, συνολικής αξίας άνω των δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη παραγγελθεί τέσσερα νέα υποβρύχια κλάσης 212CD.

Η αρχική δημόσια προσφορά έχει ως στόχο να δώσει στην TKMS μεγαλύτερη ανεξαρτησία και άμεση πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά – ενώ παράλληλα θα απαλλάξει την υπερχρεωμένη μητρική εταιρεία ThyssenKrupp από το οικονομικό βάρος αυτής της δαπανηρής επιχείρησης. Για τη γερμανική κυβέρνηση, προσφέρει επίσης μια ευκαιρία να αναδιοργανώσει τον κατακερματισμένο ναυπηγικό τομέα. Η ενοποίηση των γερμανικών ναυπηγείων και ενδεχομένως μια ευρωπαϊκή συνεργασία με βάση το μοντέλο της Airbus συζητούνται εδώ και καιρό.

Δεν έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος κρατική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως αυτή στον κατασκευαστή αμυντικών ηλεκτρονικών Hensoldt. Στην TKMS το κράτος αρκείται στα δικαιώματα ελέγχου μέσω της λεγόμενης «χρυσής μετοχής», που εγγυάται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκτεταμένη επιρροή. Αν πωληθεί το 25% των μετοχών, η κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει βέτο. Από το πέντε τοις εκατό και μετά, έχει δικαίωμα άρνησης. Επιπλέον, θα λάβει μια θέση στο εποπτικό συμβούλιο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι βασικές αποφάσεις στο Κίελο και το Έσσεν δεν λαμβάνονται χωρίς κρατική ενημέρωση και συναίνεση.

Δουλειές μέχρι το 2040

Η TKMS είναι οικονομικά εύρωστη, αλλά διαθέτει και μεγάλη δυναμική. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024/25, σημείωσε καθαρά κέρδη 75,2 εκατομμυρίων ευρώ, μετά τα 62 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας είναι το βιβλίο παραγγελιών της, το οποίο είναι υπερπλήρες με παραγγελίες συνολικού ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, η εισροή παραγγελιών αυξήθηκε στα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, από 669 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό σημαίνει εγγυημένη απασχόληση μέχρι και τη δεκαετία του 2040.

Συγκρίσεις με Rheinmetall και Hensoldt

Η TKMS προκαλεί συγκρίσεις με τη Rheinmetall, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε άρματα μάχης, πυρομαχικά και στρατιωτικά οχήματα, η οποία έχει γίνει η «αγαπημένη» της χρηματιστηριακής αγοράς από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 1.700% από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και είναι εισηγμένη στον DAX από τον Μάρτιο του 2023. Η Hensoldt, η οποία κάποτε αποσχίστηκε από τον τομέα της άμυνας της Airbus, επικεντρώνεται σε αισθητήρες, συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονική αναγνώριση και, χάρη στη συμμετοχή του κράτους, έχει επίσης γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες αμυντικές μετοχές στην αγορά.

Η TKMS θα μπορούσε να γίνει το ναυτικό αντίστοιχο αυτών των δύο. Αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος. Σε αντίθεση με τα άρματα μάχης ή τους αισθητήρες, τα υποβρύχια δεν μπορούν να παραχθούν μαζικά. Όπως διευκρινίζεται, κάθε πλοίο είναι ένα μοναδικό έργο, συχνά ενσωματωμένο σε διεθνείς συμβάσεις, των οποίων οι πολιτικές εγκρίσεις χρειάζονται χρόνια. Οι αναλυτές, επομένως, προτρέπουν για υπομονή. «Η TKMS δεν είναι ταχύπλοο, αλλά ένας γίγαντας των ωκεανών», αναφέρει ένα σχόλιο του Bloomberg Intelligence.

Πηγή: Deutsche Welle