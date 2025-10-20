Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί με άρση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν ψηφιστεί η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι εάν η θανατική ποινή για τρομοκράτες δεν περάσει από ψηφοφορία στην ολομέλεια της Κνεσέτ εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, το ακροδεξιό κόμμα του, Ότζμα Γιεχουντίτ, δεν θα θεωρεί πλέον πως είναι υποχρεωμένος να στηρίξει τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν από την εβδομαδιαία συνεδρίαση της παράταξης του κόμματός του στην Κνεσέτ την εναρκτήρια ημέρα της χειμερινής κοινοβουλευτικής συνόδου, ο Μπεν Γκβιρ είπε ότι με την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων από τη Γάζα «δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες» για να μην προωθηθεί η νομοθεσία, η οποία, όπως λέει, θα αποτρέψει την τρομοκρατία. Ο Μπεν Γκβιρ επανέλαβε επίσης το αίτημά του προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεχίσει τον πόλεμο και να «διαλύσει τη Χαμάς».

Εάν η κυβέρνηση δεν διαλύσει τη Χαμάς, «θα διαλύσω την κυβέρνηση», προσθέτει, χωρίς να διευκρινίζει προθεσμία.

«Προθεσμία» στον Νετανιάχου

Η δήλωση του Μπεν Γβιρ χρησιμεύει ως επεξήγηση μιας απειλής που έκανε το Σάββατο το βράδυ, όταν δήλωσε στην εκπομπή Meet The Press του Channel 12 ότι είχε δώσει στον Νετανιάχου προθεσμία για να διαλύσει τη Χαμάς και να θεσπίσει τη θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, απειλώντας ότι εάν δεν πληρούνταν οι όροι του, το κόμμα του θα εγκατέλειπε την κυβέρνηση.

«Αυτό που θέλω, και αυτό είναι επίσης αυτό που μου υποσχέθηκε ο Νετανιάχου, είναι η διάλυση της Χαμάς, και αν δεν διαλύσει τη Χαμάς, ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί», είπε ο Μπεν Γβιρ στη συνέντευξη, αρνούμενος να πει πόσο χρόνο είχε δώσει στον Νετανιάχου για να συμμορφωθεί με τα αιτήματά του.

Πηγή: Times of Israel