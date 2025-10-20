Ο Τραμπ «τρέχει» για την ειρήνη και ο Νετανιάχου ν’ αποφύγει τη δικαιοσύνη

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται στη Λωρίδα.

Από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στο Σαρμ ελ Σέιχ πριν μία εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 230, σε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες, σύμφωνα με την Ισραηλινή κυβέρνηση, έγιναν σε απάντηση για την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς – κάτι που η ισλαμική οργάνωση αρνείται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία στη Γάζα εξακολουθεί να ισχύει, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση είναι «πολύ ειρηνική». «Αθώωσε», μάλιστα την ηγεσία της Χαμάς, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι ίσως η ηγεσία δεν εμπλέκεται, ίσως κάποιοι μαχητές εντός της οργάνωσης».

«Πύλες της κόλασης»

Ο βουλευτής του Λικούντ, Αμίτ Χαλεβί, δεν δίστασε μάλιστα να επικρίνει τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, λέγοντας ότι με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα σπρώχνουν το Ισραήλ στις «πύλες της κόλασης».

Ο Χαλεβί κατηγόρησε μάλιστα τον απεσταλμένο του Τραμπ στο Ισραήλ για… επιχειρηματικά συμφέροντα: «Ο κ Γουίτκοφ θα έπρεπε να είχε καταλάβει προ πολλού ότι η Μέση Ανατολή δεν σαν να διατηρεί κάποια τουριστική επιχείρηση στο Μαϊάμι», είπε ο βουλευτής του Λικούντ.

Ο Καναδάς θα συλλάβει τον Νετανιάχου

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε πάντως ότι θα διατάξει να συλληφθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν εισέλθει στον Καναδά.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Κάρνεϊ ρωτήθηκε αν θα εκπληρώσει τη δέσμευση του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό να συλλάβει τον Νετανιάχου με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου: Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την αίτηση του Ισραήλ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ σε βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σχετικά με τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διαπίστωσε πέρυσι «βάσιμους λόγους» ότι ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ έχουν «ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Η ποινική δίωξη

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για να αποφύγει την ποινική δίωξη εναντίον του και να εμποδίσει μια ανεξάρτητη έρευνα για τα τραγικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακύρωσε τις ακροάσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες ο Νετανιάχου επρόκειτο να καταθέσει για τις εναντίον του κατηγορίες για διαφθορά. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επικαλέστηκε «επείγουσες διπλωματικές υποχρεώσεις», όπως ενημερώθηκε το δικαστήριο από τους συνηγόρους του.

«Η δίκη του Νετανιάχου προχωρά αργά, καθώς ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα ζητήσει αναβολές, εξαιρέσεις ή ακυρώσεις. Ο πόλεμος εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό πέρα ​​από αυστηρά στρατηγικούς και πολιτικούς λόγους: την αποφυγή της δικαιοσύνης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πάντως, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, κάλεσε από το βήμα της Κνέσετ τον πρόεδρο του Ισραήλ, Χάιμ Χέρτσογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει διατάξει τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής εντός 30 ημερών για να διερευνήσει τις αποτυχίες που σχετίζονται με την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι δικαστές τόνισαν ότι, με το τέλος του πολέμου, «οι δικαιολογίες της κυβέρνησης δεν έχουν πλέον βάση».

Δυσάρεστες αποκαλύψεις

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής, καθώς ο Νετανιάχου φοβάται ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή , αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν από τους δικαστές, θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει δυσάρεστες αποκαλύψεις. Τελικά, η έρευνα επικεντρώνεται μόνο σε στρατιωτικούς.

Αλλά η κριτική στον Νετανιάχου δεν περιορίζεται στις επιχειρησιακές αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Μια εσωτερική έκθεση της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, ανέφερε ότι το γεγονός ότι ο Νετανιάχου επέτρεψε τις μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ στη Γάζα – έως και 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα – είχε «συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της Χαμάς».

Αυτά τα κεφάλαια, που επίσημα προορίζονταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, φέρεται να διοχετεύθηκαν εν μέρει στη χρηματοδότηση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Η Σιν Μπετ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τους κινδύνους αυτής της στρατηγικής.