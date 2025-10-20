Ιταλία: Η κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλεί ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να τερματίσει τη φορολογική ελάφρυνση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο μέτρων που περιλαμβάνονται στον νόμο περί προϋπολογισμού 2026-2028, σύμφωνα με προσχέδιο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι ευρέως διαδεδομένες σε ένα τουριστικό κέντρο όπως η Ιταλία, αλλά είναι επίσης πολιτικά ευαίσθητες στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών διαμαρτυριών κατά του υπερτουρισμού.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιμετωπίζουν επί του παρόντος φόρο 26%, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένο συντελεστή 21% σε ένα από τα ακίνητά τους.

Το διαφοροποιημένο φορολογικό καθεστώς εισήχθη πριν από δύο χρόνια από τη δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τώρα επιδιώκει να επιβάλει μια ενιαία φορολογική ζώνη 26%.

Τριγμούς στην κυβέρνηση συνασπισμού για το μέτρο

Ωστόσο, η Forza Italia, ένα από τα κόμματα εντός του συνασπισμού του Μελόνι, έχει ορκιστεί να αντιταχθεί στο μέτρο, το οποίο αντιμετωπίζει κριτική από εκπροσώπους του κλάδου.

Η κατάργηση του μειωμένου φόρου «είναι μια βαθιά λανθασμένη επιλογή», ​​δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της Forza Italia, Ραφαέλε Νέβι, παραπονούμενος ότι το κόμμα του δεν συμβουλεύτηκε για την πρόταση.

Ο υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι δεν ανέφερε την αλλαγή στη φορολογία όταν παρουσίασε τα σχέδια του προϋπολογισμού την Παρασκευή, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς σε ένα έγγραφο 110 σελίδων που είδε το Reuters.

Ο Μάρκο Τσελάνι, επικεφαλής του συνδέσμου βραχυχρόνιων μισθώσεων Aigab, δήλωσε ότι η αύξηση των φόρων θα τιμωρήσει κυρίως τους ιδιοκτήτες κατοικιών της μεσαίας τάξης και θα ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή μέσω μη καταγεγραμμένων μισθώσεων.

Η πρόταση είναι ένα «εκπληκτικό αυτογκόλ», ανέφερε η Aigab σε ανακοίνωσή της.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προβλεπόμενες φορολογικές εισπράξεις από την αύξηση δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο προϋπολογισμός πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες πριν από την τελική έγκριση που αναμένεται γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η προτεινόμενη νομοθεσία συνήθως υπόκειται σε αλλαγές.

Η Ιταλία είναι μια χώρα με σχετικά υψηλή φορολογία, με μέση φορολογική επιβάρυνση πέρυσι 42,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά με χαμηλότερους συντελεστές σε κάποια μορφή εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ακίνητα.

Οι επικριτές λένε ότι το σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πολύ χαμηλούς φόρους κληρονομιάς, είναι στρεβλό προς τους πλούσιους, ενώ τα μεσαία εισοδήματα αντιμετωπίζουν υψηλότερους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: Reuters