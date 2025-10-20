Γερμανία: Σχέδια για παραγγελία 15 ακόμη μαχητικών αεροσκαφών F-35

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σκοπεύει να παραγγείλει επιπλέον 15 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, όπως δήλωσε κοινοβουλευτική πηγή στο Reuters τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel.

Το κόστος αναμένεται να φτάσει περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα που καταρτίστηκαν για την επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου, ανέφερε η πηγή.

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα επιβεβαίωσε τις συζητήσεις για την αγορά επιπλέον αεροσκαφών, χωρίς να αναφέρει αριθμό. Το υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Γερμανία έχει ήδη παραγγείλει 35 από τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη για να αντικαταστήσει τον στόλο των 85 παλαιών μαχητικών αεροσκαφών Tornado, τα οποία πρόκειται να παροπλιστούν.

Τα αεροσκάφη F-35 θα διαδεχθούν τα αεροσκάφη Tornado, μεταφέροντας αμερικανικές πυρηνικές βόμβες που είναι αποθηκευμένες στη Γερμανία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Είχε διαψεύσει ξανά τα σχέδια για αγορά F-35 το Βερολίνο

Τον Ιούλιο, το Βερολίνο αρνήθηκε τα σχέδια για την απόκτηση επιπλέον 15 μαχητικών αεροσκαφών F-35, αλλά ένας σημαντικά διευρυμένος αμυντικός προϋπολογισμός έχει έκτοτε δημιουργήσει μεγαλύτερο περιθώριο για αγορές όπλων.

Εκείνη την εποχή, μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η ιδέα της απόκτησης 15 επιπλέον αεροσκαφών F-35 ήταν μέρος προηγούμενων συζητήσεων.

Οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά περισσότερων αεροσκαφών F-35 θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εντάσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, οι οποίες έχουν διαφωνήσει για το προβληματικό έργο για τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη FCAS ή SCAF.

Πηγή: Reuters